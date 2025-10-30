Подробно търсене

„Виена Шьонбрун Оркестра“ пренася коледния дух на Виена в три български града

Кореспондент на БТА в Пловдив Ани Михайлова
„Виена Шьонбрун Оркестра“ пренася коледния дух на Виена в три български града
„Виена Шьонбрун Оркестра“ пренася коледния дух на Виена в три български града
Камерният оркестър „Виена Шьонбрун Оркестра“ ще гостува на 14 декември в зала „С.И.Л.А.“ в Пловдив, плакат: организаторите
Пловдив,  
30.10.2025 14:03
 (БТА)

Камерният оркестър „Виена Шьонбрун Оркестра“ ще гостува на 14 декември в зала „С.И.Л.А.“ в Пловдив, съобщават организаторите.

По думите им тази година престижният дворцов оркестър е подготвил изцяло нова празнична програма, вдъхновена от традицията на Новогодишния концерт на Виенската филхармония. Публиката ще се потопи в златния свят на класиката с музиката на Хайдн, Моцарт и Бетовен. Ще прозвучи и цигулка, изработена през 1697 г. от италианския майстор Карло Джузепе Тесторе - рядък исторически инструмент, който придава неповторим тембър на изпълненията.

Организаторите посочват, че програмата носи посланието на празника – красота, топлина и вдъхновение, а изпълненията на оркестъра ще зазвучат като музикална картичка от сърцето на Виена, с изисканост, стил и дълбока емоционалност.

Според тях двадесет и четиримата музиканти и двама солисти, които ще се качат на сцената ще подарят на българската публика незабравимо музикално преживяване - съчетание от изисканост, традиция и празничен дух. Сред тях са и шестима български музиканти, сред които Таня Джарова-Салюстио, концертмайстор на оркестъра от самото му създаване.

На диригентския пулт ще застане маестро Винисиус Ката, който ще поведе публиката на пътешествие през вековете на класиката. Роден в Бразилия, но виенчанин по дух и образование, той е носител на Първа награда от Международното оперно диригентско състезание „Синият Дунав“ (2011)  и е работил с водещи европейски оперни театри, включително Държавна опера – Пловдив и Бургас.

„Виена Шьонбрун Оркестра“ ще изнесе и два концерта в София на 13 декември, а след Пловдив, празничното турне ще завърши във Варна на 15 декември.

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

08.08.2022 21:18

Световноизвестният оркестър на Шьонбрун разказва историята на австрийската фамилия Щраус под открито небе в София

Световноизвестният оркестър на двореца Шьонбрун излезе на сцена пред катедралния храм „Свети Александър Невски“, София. „Нощ под звездите с Виена Шьонбрун Оркестра“ включва програма с популярни произведения на австрийската фамилия Щраус и техни съвременници, подбрани специално за българската публика. Концертът е последният от турнето на оркестъра в България, което освен столицата включваше градовете Велико Търново и Варна.  

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:20 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация