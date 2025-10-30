„Виена Шьонбрун Оркестра“ пренася коледния дух на Виена в три български града

Камерният оркестър „Виена Шьонбрун Оркестра“ ще гостува на 14 декември в зала „С.И.Л.А.“ в Пловдив, съобщават организаторите.

По думите им тази година престижният дворцов оркестър е подготвил изцяло нова празнична програма, вдъхновена от традицията на Новогодишния концерт на Виенската филхармония. Публиката ще се потопи в златния свят на класиката с музиката на Хайдн, Моцарт и Бетовен. Ще прозвучи и цигулка, изработена през 1697 г. от италианския майстор Карло Джузепе Тесторе - рядък исторически инструмент, който придава неповторим тембър на изпълненията.

Организаторите посочват, че програмата носи посланието на празника – красота, топлина и вдъхновение, а изпълненията на оркестъра ще зазвучат като музикална картичка от сърцето на Виена, с изисканост, стил и дълбока емоционалност.

Според тях двадесет и четиримата музиканти и двама солисти, които ще се качат на сцената ще подарят на българската публика незабравимо музикално преживяване - съчетание от изисканост, традиция и празничен дух. Сред тях са и шестима български музиканти, сред които Таня Джарова-Салюстио, концертмайстор на оркестъра от самото му създаване.

На диригентския пулт ще застане маестро Винисиус Ката, който ще поведе публиката на пътешествие през вековете на класиката. Роден в Бразилия, но виенчанин по дух и образование, той е носител на Първа награда от Международното оперно диригентско състезание „Синият Дунав“ (2011) и е работил с водещи европейски оперни театри, включително Държавна опера – Пловдив и Бургас.

„Виена Шьонбрун Оркестра“ ще изнесе и два концерта в София на 13 декември, а след Пловдив, празничното турне ще завърши във Варна на 15 декември.