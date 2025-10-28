Лабораторията по предприемачество и иновации представи нови технологични решения за устойчиво управление на горите

На 27 октомври 2025 г. в Лесотехническия университет се проведе дискусия на тема „Иновации за превенция и управление на горски пожари в условия на климатични промени“, организирана от Лабораторията по предприемачество и иновации към Центъра за насърчаване на предприемачеството в рамките на проекта EIT HEI CLIMATE ENGINE.

Събитието събра експерти от ЛТУ, БАН и партньорски организации, които представиха иновативни подходи и технологии за борба с горските пожари – от изкуствен интелект и картографиране до устойчиви политики за управление на горските ресурси.

Особен акцент в програмата беше включването на живо от САЩ на д-р Недялко Николов, който представи модел за прогнозиране на мълнии и горски пожари, разработен съвместно с US Forest Service и Colorado State University. Изследването показва как чрез големи климатични бази данни и статистически модели може да се подпомогне ранното предупреждение за пожари, предизвикани от мълнии, които ежегодно засягат над 3 милиона хектара гори.

По време на дискусията беше демонстрирана и платформата AstraCore – иновативно решение, използващо изкуствен интелект за ранно откриване и анализ на горски пожари.

Организаторите благодариха на участниците за споделените идеи и научния обмен, с които беше утвърден стремежът на Лесотехническия университет към иновативни решения за устойчиво управление на природните ресурси и адаптация към климатичните промени.

