Община Добрич дава по 5000 евро парична награда на волейболистите Илия Петков и Дамян Колев. Това каза в началото на заседанието на Общински съвет – Добрич кметът Йордан Йорданов.

Предложението те да бъдат наградени обсъдиха общинските съветници на заседание на Комисията по спорт и младежки дейности. Председателят ѝ Йордан Иванов предложи Илия Петков и Дамян Колев да бъдат вписани в Почетната книга на Добрич, да им се връчи плакет и да им се предостави парична награда.

„Илия Петков и Дамян Колев поставиха Добрич на най-високата сцена на спорта. Двамата доказаха, че със сърце, вяра и воля можеш да постигнеш най-високите спортни върхове“, каза Иванов.

Кметът Йордан Йорданов обясни на общинските съветници, че освен че ще бъдат вписани в Почетната книга, на всеки един от двамата волейболисти е присъдена парична премия от по 5000 евро.

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като загуби на финала от Италия с 1:3. В състава на Джанлоренцо Бленджини бяха и двамата волейболисти от Добрич Илия Петков и Дамян Колев.