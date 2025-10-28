Подробно търсене

Петролът леко поевтиня на фона на плановете на ОПЕК за увеличаване на производството

Петролът леко поевтиня на фона на плановете на ОПЕК за увеличаване на производството
Петролът леко поевтиня на фона на плановете на ОПЕК за увеличаване на производството
Снимка: Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP, архив
Сингапур,  
28.10.2025 09:30
 (БТА)
Етикети

Цената на петрола леко се понижи, след като плановете на ОПЕК за увеличаване на производството компенсираха оптимизма относно евентуално то постигане на търговско споразумение между САЩ и Китай, предаде Ройтерс. 

Фючърсите на суровия петрол тип Brent се понижиха с 3 цента до 65,59 долара за барел. Контрактите за суровия петрол тип West Texas Intermediate в САЩ отстъпиха 5 цента до 61,26 долара за барел.

ОПЕК+, която обединява Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ, включително Русия, се накланя към поредно умерено увеличение на производството през декември, заявиха четирима източника. След като ограничаваше производството в продължение на няколко години в опит да подкрепи пазара на петрол, групата започна да се отдръпва от тези съкращения през април.

Пазарът е подкрепен същевременно от перспективата за търговско споразумение между САЩ и Китай - двамата най-големи потребители на петрол в света, като президентът Доналд Тръмп и президентът Си Цзинпин трябва да се срещнат в четвъртък в Южна Корея.  

/ЕС/

Свързани новини

27.10.2025 09:09

Петролът поскъпва в началото на седмицата

Цените на петрола се повишиха в ранната търговия днес, след като американски и китайски икономически представители очертаха рамка на търговско споразумение, което отслаби опасенията, че митата и ограниченията върху износа между двата най-големи
24.10.2025 08:46

Цените на петрола се понижават леко, но остават напът към седмичен ръст след новите санкции на САЩ срещу Русия

Цените на петрола се понижиха в началото на днешната търговия, като заличиха част от силното поскъпване от вчерашния ден, но останаха напът към най-големия си седмичен ръст от средата на юни, предава Ройтерс. Новите санкции на Съединените щати срещу

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:06 на 28.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация