Спас Стамболски
Петролът поскъпва в началото на седмицата
Снимка: Eli Hartman/Odessa American via AP, архив
Сингапур,  
27.10.2025 09:09
 (БТА)

Цените на петрола се повишиха в ранната търговия днес, след като американски и китайски икономически представители очертаха рамка на търговско споразумение, което отслаби опасенията, че митата и ограниченията върху износа между двата най-големи потребители на петрол ще забавят световния растеж, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 46 цента или 0,7 на сто до 66,40 долара за барел.  

Котировките на американския лек суров петрол нараснаха с 46 цента или 0,75 на до 61,96 долара.

Миналата седмица и двата референтни сорта отчетоха ръст съответно от 8,9 на сто и 7,7 на сто на фона на санкции на САЩ и ЕС срещу Русия.

Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви вчера, че водещи икономически екипи от САЩ и Китай са договорили в Куала Лумпур много съществена рамка на търговска сделка, която ще позволи на президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин да обсъдят сътрудничеството по търговията по-късно тази седмица. По думите на Бесънт рамката предвижда избягване на 100 процента мита на САЩ върху китайски стоки и отлагане на китайските ограничения върху износа на редкоземни метали.

Тръмп също изрази оптимизъм за постигане на споразумение с Пекин и съобщи, че се подготвят срещи както в Китай, така и в САЩ. 

/ЦМ/

