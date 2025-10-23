Цените на петрола се повишиха с над 5 процента след новите санкции на САЩ и вероятния отказ на Китай да купува руски петрол

Цените на петрола се повишиха с над 5 процента днес, след като Съединените щати наложиха санкции на руските енергийни гиганти "Роснефт" и "Лукойл" заради войната в Украйна, а държавните петролни компании на Китай вероятно преустановиха покупките на руски суров петрол по море, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент поскъпват с 5,21 процента до 65,93 долара за барел към 20:30 часа българско време, а американският лек суров петрол добавя 5,58 процента към стойността си до 61,92 долара за барел, насочвайки се по данни на Блумбърг към най-големия еднодневен ръст от началото на конфликта между Израел и Иран на 13 юни.

Последните санкции на САЩ са радикална промяна в политиката на Вашингтон, тъй като предишните усилия за оказване на натиск върху Русия да прекрати войната включваха ценови таван за руския петрол от групата на Г-7, който имаше за цел да ограничи приходите на Кремъл, без да прекъсва доставките и да предизвиква ръст на световните цени.

Стъпката е предприета в момент, в който световното предлагане изглежда достатъчно. Държавите от и извън алианса на производителите ОПЕК+ увеличават добива на фона на признаците за охлаждане на растежа на търсенето. Ако Индия намали драстично покупките, въпросът ще бъде дали Китай, другият основен купувач на руски суров петрол, е готов да заеме мястото ѝ, коментират анализатори пред Блумбърг.

Но по данни на търговски източници на Ройтерс държавните петролни компании в Китай са преустановили покупките на руски суров петрол по море от двете санкционирани компании, което е допринесло за ръста на цените.

След обявяването на мерките Доналд Тръмп заяви, че планира да разговаря с китайския президент Си Цзинпин относно закупуването на руски петрол от страната на планирана среща следващата седмица в Южна Корея.

Американските санкции са "неприятелски" акт и "ще имат определени последици, но няма да повлияят съществено на нашето икономическо благополучие", каза по-рано днес Владимир Путин. Енергийният сектор на Русия се чувства уверен, макар да се очакват известни загуби, добави руският президент, цитиран от руската агенция ТАСС. По думите му нарушаването на баланса на световните енергийни пазари може да доведе до покачване на цените, което би било неудобно за САЩ, особено като се има предвид вътрешния политически ред в Съединените щати, намеквайки за междинните избори за Конгреса.

През деня пазарите ограничиха донякъде ръста си, след като министърът на петрола на Кувейт заяви, че ОПЕК е готова да компенсира всеки недостиг на пазара чрез увеличаване на производството.

"Санкциите на САЩ означават, че рафинериите в Китай и Индия - основни купувачи на руски петрол - ще трябва да търсят алтернативни доставчици, за да избегнат риск от изключване от западната банкова система", коментира Оле Хансен, анализатор в "Саксо банк".

Вашингтон заяви, че е готов да предприеме допълнителни действия, ако Москва не се съгласи на незабавно прекратяване на огъня в Украйна. Миналата седмица Великобритания също наложи санкции на "Роснефт" и "Лукойл", а Европейският съюз одобри 19-ия пакет от ограничения, включващ забрана за внос на руски втечнен природен газ.

Анализаторът от Ю Би Ес (UBS) Джовани Стауново посочи, че ефектът от санкциите ще зависи от реакцията на Индия и от способността на Русия да намери нови купувачи. Индия, която след началото на войната стана най-големият вносител на руски морски суров петрол, вероятно ще ограничи рязко вноса си, според източници от индустрията.

По данни на Ройтерс частната компания "Рилайънс Индъстрис" (Reliance Industries) - най-големият индийски купувач на руски петрол - планира да намали или напълно да спре покупките.

Според Клаудио Галимберти от "Ристад енерджи" (Rystad Energy) ефектът от санкциите може да се окаже ограничен. "Досега почти всички санкции срещу Русия през последните три години и половина не успяха да намалят добива или приходите от петрол в значителна степен", отбелязва той.

Въпреки ръста в цената анализаторите остават предпазливи. Опасенията за свръхпредлагане след решението на ОПЕК+ да увеличи производството ограничиха поскъпването, като Ю Би Ес прогнозира, че цената на сорта Брент ще остане в диапазона между 60 и 70 долара за барел.

"Роснефт", оглавявана от близкия съюзник на Путин Игор Сечин, и частната компания "Лукойл" са двата най-големи руски производителя на петрол, които заедно осигуряват почти половината от общия износ на страната според оценки на Блумбърг. Данъците от петролната и газовата промишленост представляват около една четвърт от федералния бюджет на Русия.

Руската петролна индустрия е подложена на натиск и от украинските атаки срещу рафинерии, нефтопроводи и терминали за износ, които се засилиха през последните месеци. По-рано днес Киев заяви, че е нанесъл удар по рафинерията на "Роснефт" в Рязан, една от най-големите в страната.

Както американският суров петрол, така и брентът се възстановяват от петмесечното дъно, достигнато в понеделник. Фючърсите се повишиха и вчера поради признаците, че последната разпродажба е била прекомерна, както и заради свиването на запасите в САЩ.

Според Администрацията за енергийна информация на САЩ запасите от суров петрол, бензин и дестилати в страната са намалели през миналата седмица вследствие на засиленото търсене.