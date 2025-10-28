Белгийският премиер заплаши с оставка, ако преговорите за бюджета не постигнат успех до 6 ноември

Белгийският премиер Барт де Вевер заплаши, че ще подаде оставка, ако преговорите по бюджета не постигнат успех до 6 ноември, съобщиха местни медии. Преговорите продължават от няколко месеца, като целта е да се осигурят допълнителни бюджетни приходи от 10 милиарда евро до 2030 г. на фона на постоянните протести на синдикатите заради опасенията, че това ще стане за сметка на социалните плащания.

Де Вевер е подложен на натиск от няколко посоки - правителството трябва да постигне бюджетно споразумение скоро, но в коалицията има спорове за пътя към целта. Синдикатите свикаха шест национални протеста от началото на годината, а за края на ноември е насрочена тридневна пълзяща стачка. Очаква се утре да се състоят решаващи нови разговори в коалицията, а при провал Де Вевер е заявил, че ще подаде оставка пред крал Филип.

Кралят има възможност да не приеме оставката на министър-председателя, или да реши да назначи преговарящ за съставяне на ново правителство. На изборите за Федерален парламент през юни миналата година партията на Де Вевер спечели, но се наложи да управлява в петстранна коалиция, съставена след преговори, продължили половин година. Правителството встъпи в длъжност в началото на февруари, но намеренията за ограничаване на обезщетенията за безработица и за повишаване на пенсионната възраст предизвикаха протести още преди министрите да са положили клетва.