Представяне на книгата „Капанът на нарцистичната връзка“ в Музея на хумора и сатирата

Място: Библиотеката на Музея на хумора и сатирата, гр. Габрово

Дата и час: 29 октомври (сряда), от 17:30 ч.

След изключително успешната и емоционална премиера на книгата „Капанът на нарцистичната връзка“ на 15 октомври в София, когато разговорът се превърна в искрена и задълбочена дискусия за личните граници, любовта и възстановяването на себе си, еуфорията от тази вечер все още ни държи.

Сега, с радост и нетърпение, Габриела Гатева се завръща в своя роден град – Габрово, за да сподели тази книга с публиката, сред която са нейните корени, приятели и вдъхновители.

Тази среща е особено лична, защото Габриела е родом от Габрово – градът, в който живее и практикува професията си на психолог, и където намира вдъхновение за този своеобразен наръчник по себепознание и вътрешна свобода. Книгата ѝ „Капанът на нарцистичната връзка“ изследва механизмите на емоционалната зависимост, манипулацията и възстановяването на автентичното „аз“ – с език достъпен, човешки и дълбоко съпричастен.

Събитието в Габрово ще бъде обогатено от участието на Моника Дойчинова Симеонова-Ингилизова, PhD – преподавател, изследовател и психолог-консултант с богат професионален опит.

Тя е доцент по ПН 3.2. Психология, специалност „Педагогическа и възрастова психология“ в Техническия университет – София, Инженерно-педагогически факултет, гр. Сливен (2025), и доктор (PhD) по ПН 1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ (2015).

Завършила е магистратура по психология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и е преминала пълното обучение към БАХХ. Сред следдипломните ѝ квалификации са Детско-юношеска психотерапия (МУ–Пловдив, 2023–2024) и Сексология (МУ–Пловдив, 2021–2022).

Моника Симеонова-Ингилизова има богат опит в областта на педагогическата и възрастовата психология, професионалната устойчивост и терапевтичните техники за работа с деца, юноши и възрастни. Нейният аналитичен, но същевременно човешки подход обещава да внесе ценна перспектива в разговора по темите, които книгата поставя.

След силния старт в София вярваме, че габровската публика ще надмине всички очаквания – с активност, топлина и осъзнат интерес към темата.

Очаква ни разговор, в който няма да има клишета, а само споделен опит, разбиране и вдъхновение.

Входът е свободен. В края на събитието ще можете да получите лично подписан екземпляр от Габриела Гатева.

