Подробно търсене

Европа трябва да се освободи от руския газ, каза еврокомисар Дан Йоргенсен

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Европа трябва да се освободи от руския газ, каза еврокомисар Дан Йоргенсен
Европа трябва да се освободи от руския газ, каза еврокомисар Дан Йоргенсен
Европейският комисар по енергетика Дан Йоргенсен и министърът на енергетиката Жечо Станков инспектират напредъка по изграждане на лот 3 „Рупча-Ветрино“ на Вертикалния газов коридор - стратегическа инициатива с международно значение в енергийния сектор. На снимката (от ляво надясно): министърът на енергетиката Жечо Станков, еврокомисарят по енергетика Дан Йоргенсен и изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов.Снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
28.10.2025 12:52
 (БТА)

Европа трябва да се освободи от руския газ, каза днес при посещението си в компресорна станция "Нова Провадия" еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Заедно с българския министър на енергетиката Жечо Станков и зам.-държавния секретар по енергийната сигурност на Унгария Чаба Марошвари той се запозна с изпълнението на лот 3 – от Рупча до Ветрино, на проекта за изграждане на Вертикалния газов коридор, който ще свърже Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна.

ЕК винаги ще подкрепя такива стратегически проекти, посочи Йоргенсен. По думите му те са пътят, по който ЕС да каже "не" на Владимир Путин и Русия енергията да се използва като оръжие, или да се изнудва някоя от държавите членки. Вертикалният газов коридор има изключително значение за европейската сигурност, подчерта еврокомисарят. По думите му с този проект ще бъдат изпълнени няколко цели. Йоргенсен уточни, че така се демонстрират солидарност и подкрепа за Молдова и Украйна и се осигуряват надеждни доставки на енергия за всички граждани на Европейския съюз на достъпни цени. Той изтъкна още, че изпълнението на газовия коридор подкрепя конкурентноспособността на ЕС, повишава сигурността, отговаря и на необходимостта да отдели по-голямо внимание на борбата с климатичните промени.

В обръщението си към гостите Чаба Марошвари също се спря на ключовото значение на проекта за ЕС. Той подчерта, че Унгария работи активно за разширяване на капацитета на мрежата си, като я свързва с Украйна, Молдова и Румъния. Марошвари се спря и на необходимостта Европейската комисия отново да започне да подпомага финансови проекти като Вертикалния газов коридор, особено когато са стратегически и осигуряват диверсификация на доставките.

 

/ЕС/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:11 на 28.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация