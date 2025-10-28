Апелативният съд в Пловдив отложи делото, с което кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер оспорва отстраняването си от длъжност

Апелативният съд в Пловдив отложи насроченото за днес заседание по делото, с което кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер оспорва отстраняването му от длъжност, съобщиха от съда.

Причина за отлагането стана неявяването на адвоката на Искендер - Димитър Георгиев. Той е изпратил лист, че е в болнични от 27 до 31 октомври. В документа обаче не е отбелязано, че не може да се явява пред съда и затова той бе глобен с 1000 лева.

Искендер бе отстранен от длъжност по искане на Софийска градска прокуратура от Окръжния съд в Хасково на 21 октомври. Аргументите на магистратите бяха, че са налице не само предполагаеми, но и обективни данни, че обвиняемият може да се възползва от служебното си положение, за да създаде пречки при разследването и да препятства разкриването на обективната истина.

Към настоящия момент Мюмюн Искендер е с мярка от парична гаранция, която му е наложена по производство, по което е обвинен за участие в организирана престъпна група за злоупотреби с евросредства.

Делото в Апелативния съд е отложено за 4 ноември.