ЕСПЧ отхвърли иск на екоактивисти, критикуващи политиката на Норвегия за проучване на нефтени находища

Анелия Пенкова
(AP Photo/Christian Lutz, File)
Осло,  
28.10.2025 13:00
Европейският съд по правата на човека постанови днес решение в подкрепа на правителството на Норвегия при дело, заведено от млади екоактивисти, които твърдят, че политиката на страната за проучване на нефтени находища в Арктическия океан застрашава бъдещето им, предаде Ройтерс. 

Норвегия е най-големият производител на газ и петрол в Западна Европа с дневна продукция, равняваща се на четири милиона барела петрол. Страната обяви, че планира да добива въглеводороди в продължение на десетилетия, като същевременно подкрепя глобалните усилия за намаляване на емисиите на въглероден двуокис.

Делото бе заведено през 2022 г. от шестима души на възраст около 20 години, заедно с организациите "Грийнпийс" и "Млади приятели на Земята". То беше част от поредица от случаи на ищци, които се обръщат към съда, за да защитят каузата за ограничаване на емисиите, които причиняват климатични промени.

Делото се отнася до решението на Норвегия да издаде през 2016 г. 10 лиценза за проучвания в Баренцово море, което според ищците е застрашило околната среда и е лишило младите хора от правото им на живот.

"Европейският съд по правата на човека единодушно постанови, че не е имало нарушение", се казва в изявление на съда в Страсбург.

