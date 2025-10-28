Подробно търсене

Бившата хип-хоп звезда Шон „Диди“ Кумс може да бъде освободен през май 2028 година

Теодора Йорданова
Пи Диди, януари 2020 г. Снимка: Photo by Mark Von Holden/Invision/AP, File
Ню Йорк,  
28.10.2025 13:00
 (БТА)

Бившият американски хип-хоп изпълнител Шон „Диди“ Кумс, осъден в началото на октомври на четири години и два месеца затвор заради сексуално насилие, може да бъде освободен на 8 май 2028 г. според регистъра на Федералното бюро по затворите, съобщи АФП.

Тази дата е определена на базата на времето, което Шон Кумс е прекарал зад решетките в затвор в Ню Йорк - над една година, и включва възможни намаления на присъдата за добро поведение.

Неговите адвокати обжалваха обвиненията и присъдата. Те също поискаха 55-годишният продуцент да бъде преместен в наказателна институция в Ню Джърси с по-лек режим на сигурност, в който има и програма за борба с наркоманията.

На 3 октомври Пи Диди бе осъден на 50 месеца затвор от съд в Ню Йорк за трафик на хора с цел проституция, както и на глоба от 500 000 щатски долара, припомня АФП.

„Това са сериозни престъпления, които са причинили непоправими вреди на две жени“ и „последствията от това се усещат и днес“, коментира съдия Арун Субраманян, който гледа делото му, добавяйки, че „съдът не е уверен, че в случай на освобождаване тези престъпления няма да бъдат повторени отново“.

През юли съдебните заседатели отхвърлиха най-сериозните обвинения за сексуален трафик и престъпен заговор, повдигнати срещу Шон Кумс, които можеха да му донесат пожизнена присъда. Но бившият бизнесмен и музикант бе заплашен от сериозна опасност, защото, заради деянията, в които бе признат за виновен, можеше да получи общо 20 години затвор.

Прокуратурата настояваше за 11 години затвор за Кумс, а защитата искаше присъдата да не надхвърля 14 месеца.

/ТС/

05.08.2025 01:02

На Шон "Диди" Комбс му бе отказано освобождаване под гаранция в очакване на присъдата

Шон "Диди" Комбс не може да се прибере вкъщи от затвора, за да изчака произнасянето на присъдата си за проституция, заяви съдия, като отхвърли последното искане на рапъра и стилен магнат за освобождаване под гаранция, съобщи Асошиейтед прес.
09.07.2025 11:45

Присъдата на рапъра Шон „Диди“ Кумс ще бъде произнесена на 3 октомври

Съдия в Ню Йорк потвърди, че присъдата на рапъра Шон „Диди“ Кумс ще бъде произнесена на 3 октомври, съобщиха американските медии. Миналата сряда, след повече от 13 часа обсъждания, федерално жури в Ню Йорк призна Кумс за виновен по две обвинения,
03.07.2025 13:10

Съдия отказа освобождаването на Шон "Диди" Кумс под гаранция

Въпреки че федералното жури в Ню Йорк оправда американския рапър и продуцент Шон "Диди" Кумс по по-сериозните обвинения в заговор за рекет и трафик на хора с цел сексуална експлоатация, той няма да се прибере у дома в очакване на присъдата, тъй като съдия му отказа освобождаване под гаранция, предаде ДПА.
02.07.2025 19:59

Рапърът Шон „Диди“ Кумс бе оправдан по най-тежките обвинения, но признат за виновен в престъпления, свързани с проституция

Американският рапър и продуцент Шон „Диди“ Кумс беше признат за виновен по обвинения за организиране на проституция, но бе обявен за невинен по по-сериозните обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет, които можеха да го

