Рапърът Шон „Диди“ Кумс е осъден на над четири години затвор по обвинения, свързани с проституция

Рапърът Шон "Диди" Кумс беше осъден на четири години и два месеца затвор по обвинения, свързани с проституция, предаде Ройтерс.

Петдесет и пет годишният Кумс беше признат за виновен по две обвинения, свързани с това, че е организирал пътувания със самолети на жени и платени мъже проститутки в различни щати, за да участват в сексуални контакти – престъпление по федералните закони.

Съдът го оправда по по-сериозните обвинения, включващи трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет, които можеха да го изпратят в затвора за цял живот.

Кумс пледира невинен и се очаква да обжалва присъдата.

След като се яви в съда днес, за да чуе присъдата си, хип-хоп изпълнителят се извини на бившата си приятелка Касанда Вентура. По време на процеса по-рано на съдебните заседатели беше представено видео, в което той напада Вентура.

"Искам лично да се извиня отново на Каси Вентура за всяка вреда или болка, която съм ѝ причинил – емоционално или психически", заяви Кумс, който от септември 2024 г. е в ареста в Бруклин. "Действията ми бяха отвратителни, срамни и извратени", добави той.