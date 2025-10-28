Бъдете особено внимателни при получаването на ресто в монети през януари 2026, препоръчаха на информационна среща за еврото в Харманли

Бъдете особено внимателни при получаването на ресто в монети през януари 2026. Монетите от два лева и две евро много си приличат и хора, особено в третата възраст, могат да бъдат ощетени, ако търговец вместо евро им върне в лева, което е позволено до 31 януари. За бдителност при такива касови разплащания посъветва на информационна среща в Харманли, част от кампанията на Комисията за защита на потребителите (КЗП) във връзка с въвеждане на еврото, главният експерт "Комуникации" в Националната агенция за приходите Божана Илиева. Лектор бе и главният инспектор в КЗП Антония Кръстева.

На срещата подробно бяха разяснени най-важните аспекти при прехода от лев към единната европейска валута. Обяснено бе, че търговците могат да поддържат до края на януара догодина две каси - в лева и евро, чиято наличност да отчитат в края на деня. Представител на община Харманли отбеляза, че при превалутирането на досега кръгли суми в лева на местни данъци, такси и цени на услуги ще се получават дробни суми с по един-два евроцента, които ще усложнят времето за обслужване на граждани. Лекторите обаче предупредиха, че закръгляне не е допустимо, тъй като курсът е строго регламентиран.

Координаторът за област Хасково на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Веселин Тодоров, който също присъства на срещата, напомни, че след 1 януари догодина трудови договори, споразумения и анекси към тях няма нужда да бъдат преподписвани, а ще се превалутират автоматично.