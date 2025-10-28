Три медии в Киргизстан бяха обявени за екстремистки, предаде Франс прес.

Това са сайтовете „Клооп“, „Темиров лайв“ и „Айт Айт Дезе“, които са изразявали критични към властите на страната позиции. Медиите бяха обявени за екстремистки с решение на местен съд.

Според киргизстанския наказателен кодекс притежаването или споделянето на съдържание, което идва от екстремистки медии, се наказва със затвор.

Трите медии, обявени за екстремистки, са финансирани с частни средства, основно западни, и са отразявали случаи, свързани с корупция в страната. Още през 2024 г. властите ги забраниха, защото дискредитирали управляващите. Така сайтовете на трите медии бяха блокирани, но продължаваха да разпространяват новини в други платформи, като например „Телеграм“ и „ЮТюб“.

През септември двама служители на „Клооп“ бяха осъдени на пет години затвор, защото критикували президента Садир Жапаров.

Киргизстан, съюзник на Русия, дълго време беше смятана за една от най-демократичните бивши съветски републики от Централна Азия, отбелязва Франс прес. Но при президента Жапаров, дошъл на власт след революция през 2020 г., няколко неправителствени организации алармираха за увеличаване на натиска срещу медиите и гражданското общество в страната. Властите отричат това.

Тайните служби в Киргизстан редовно извършват арести на политици и журналисти по обвинения в опит за преврат, допълва Франс прес.