Общинският съвет в Златоград ще разгледа актуализирана бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 г.

Общинският съвет в Златоград ще разгледа на днешното си заседание актуализирана бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 г., съобщиха от общинската администрация.

В дневния ред на заседанието са включени докладни записки с предложения за продажба и отдаване под наем на общинско имущество, относно планове за разчистване на речни корита, ремонт на пътни участъци и др.

Съветниците ще се произнесат по предложение за осигуряване на финансиране за изготвяне на доклад за извършен годишен мониторинг на сондажа за минерална вода „Ерма река“. Общинският съвет ще разгледа докладна записка на кмета Мирослав Янчев за одобряване на разходи в размер на 75 хил. лв. за ремонтни дейности по общински пътища. Общинарите ще гласуват предложение за възлагане на процедура за обществена поръчка за обслужване на линии от общинската транспортна схема.