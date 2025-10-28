Обновяването на детското отделение на МБАЛ - Шумен е на финален етап

В заключителна фаза е ремонтът на четвъртия етаж на хирургическия блок на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Шумен, където ще се пребазира детското ѝ отделение, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

„Към момента всички комуникации са изпълнени. Всичко върви по план. Готова е електрическата инсталацията, както и водопреноснта и канализационна мрежа. Дограмата е монтирана на 80 процента. Предстои цялостна шпакловка в стаите. Над 65 помещения на етажа – болнични стаи, кабинети, млечни кухни, ще бъдат напълно обновени“, отбеляза строителният техник Радослав Йорданов, цитиран от пресцентъра на МБАЛ-Шумен.

„Предвидено е през февруари строителните дейности да приключат. Активно се работи. Предстои обзавеждане на помещенията, създаване на подходяща обстановка, като за деца. Надявам се през пролетта малките пациенти да бъдат преместени от старата сграда и настанени тук“, посочи зам.-директорът на болницата д-р Недко Тодоров, цитиран от пресцентъра ѝ.

Инвестицията е на стойност 756 121 лв. Изпълнителят на строителните дейности е избран след обявена от ръководството на болницата обществена поръчка. По-голямата част от необходимата сума за цялостната реконструкция на етажа е осигурена от общините в областта, които са акционери в МБАЛ – Шумен и дарители. Болницата ще трябва да дофинансира ремонта на детското отделение със собствени средства в размер на около 115 хиляди лева. Кампанията за набиране на средства продължава. В нея все още не са се включили общините Велики Преслав, Нови пазар, Смядово и Върбица, допълниха от пресцентъра на лечебното заведение.

В началото на септември медицинско оборудване от висок клас обнови очното отделение на МБАЛ – Шумен, а неврологичното отделение на болницата в Нови пазар получи дарение от 20 многофункционални легла от Бенедиктинския манастир в с. Царев брод.