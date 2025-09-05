Неврологичното отделение на болницата в Нови пазар получи дарение от 20 многофункционални легла от Бенедиктинския манастир в с. Царев брод

Двадесет многофункционални електрически легла, дарени от Бенедиктинския манастир в с. Царев брод, получи Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Добри Беров“ в Нови пазар за неврологичното си отделение, съобщиха днес от пресцентъра на МБАЛ – Шумен.

„Със сестрите от манастира от години сме в контакт и периодично получаваме дарения от тях – медицински консумативи, памперси, пелени и помощни средства като колички. От мое име и от колектива на отделението изразявам сърдечна благодарност за дарението от Германия, за подкрепата и добрата съвместна работа през годините“, отбелязва началникът на Второ нервно отделение в болничното заведение д-р Хамди Авджъ, цитиран от пресцентъра на МБАЛ – Шумен.

Сестрите от манастира продължават мисията да даряват на болницата. Миналата година те предоставиха на здравното заведение шест многофункционални легла. Те системно провеждат дарителски кампании, основно за болницата в Нови пазар. Помагат и на самотни възрастни хора с храни от дарения за манастира, споделя кметът на с. Царев брод Стефан Живков, цитиран от пресцентъра на МБАЛ – Шумен.

Оттам припомнят, че над 23 000 лева са осигурени от бюджета на Община Нови пазар за 2025 г. за подмяна на стари над 40-годишни амортизирани и опасни за пациентите и персонала в неврологичното и вътрешно отделение на болницата в града прозорци и врати. С финансиране от Общината миналата година е закупен рентгенов апарат, а неотдавна - апаратура за отделението "Физиотерапия".

Сменена е също дограмата на 12 болнични стаи. На по-късен етап предвиждаме освежаване на всички стаи в двете отделения в Нови пазар, уточнява д-р Хамди Авджъ, цитиран от пресцентъра на МБАЛ – Шумен.

Общинските съветници в Нови пазар приеха годишния финансов отчет за 2024 г. на МБАЛ „Д-р Добри Беров“, счетоводната загуба на болницата е 5148,14 лева.