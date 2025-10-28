Заплатата на Сака в Арсенал може да се увеличи до 343 000 евро на седмица

Арсенал е близо до удължаване на договора на нападателя Букайо Сака, според Football Insider. Актуализираните условия на споразумението биха могли да направят 24-годишния англичанин най-високоплатения играч в историята на Арсенал, печелейки приблизително 343 000 евро на седмица.

Споразумението може да бъде продължено за пет години. Преговорите вървят в положителна посока, както е и желанието на двете страни.

Настоящият договор на Сака изтича на 30 юни 2027 г. През сезон 2025/26 Сака е отбелязал 3 гола в 10 мача.

Порталът Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 140 милиона евро.