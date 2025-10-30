Подробно търсене

Мениджърът на Арсенал Микел Артета похвали 15-годишния Макс Дауман, който пусна като титуляр срещу Брайтън

Кремена Младенова
Мениджърът на Арсенал Микел Артета похвали 15-годишния Макс Дауман, който пусна като титуляр срещу Брайтън
Мениджърът на Арсенал Микел Артета похвали 15-годишния Макс Дауман, който пусна като титуляр срещу Брайтън
снимка: AP Photo/Richard Pelham
Лондон,  
30.10.2025 10:49
 (БТА)

Макс Дауман от Арсенал впечатли мениджъра на Арсенал Микел Артета, като стана най-младият титуляр за отбора - само на 15 години и 302 дни при победата на "артилеристите" с 2:0 над Брайтън в турнира за Купата на лигата и си спечели похвали за влиянието си върху играта.

Дауман, който е в клуба от 2015 година, направи дебют за мъжкия тим, влизайки като резерва по-рано този сезон, преди да подобри рекорда на Джак Портър за най-млад титуляр, пише агенция "Ройтерс".

Вратарят Портър започна като титуляр в мач за Купата на лигата миналата година, когато беше на 16 години и 72 дни.

Дясното крило Дауман се отличи с чудесен дрибъл и спечели най-много нарушения и единоборства, като Арсенал регистрира осмата си поредна победа във всички турнири.

"Малка усмивк - това получаваш с него", заяви Артета, попитан как Дауман е реагирал на избора си в титулярния състав.

"За него всичко е естествено, всичко е наред. Това е начинът, по който играе. Това е тайната - не вдига голям шум около това. Той просто прави това, което може най-добре, а именно да играе футбол. и то да играс много смелост и решителност. Днес отново показа невероятно умение на 15 години. Определено е нещо специално", добави испанският специалист.

17-годишният нападател Андре Хариман-Анус също дебютира, а Микел Артета направи 10 промени в стартовия състав в сравнение с победата с 1:0 над Кристъл Палас във Висшата лига в неделя.

"Това чувство да дадеш шанс на някого и да сбъднеш мечта е уникално и съм много щастлив, че нещата се оказаха много позитивни", добави Артета.

Лидерът във Висшата лига Арсенал ще гостува на Бърнли в събота.

/КМ/

Свързани новини

30.10.2025 09:26

Арсенал се падна с Кристъл Палас на четвъртфинал за Купата на Лигата на Англия, Челси ще гостува в Уелс

Лидерът в класирането на Премиършип Арсенал ще бъде домакин на Кристъл Палас на четвъртфиналите на турнира за Купата на Английската лига, реши изтегленият жребий за този етап на турнира. Кристъл Палас – 10-и в първенството с 13 точки, елиминира
30.10.2025 08:40

Кристъл Палас отстрани Ливърпул за Купата на лигата в Англия, Арсенал, Челси, Нюкасъл и Манчестър Сити също достигнаха четвъртфиналите

Отборите на Кристъл Палас, Арсенал, Нюкасъл, Манчестър Сити и Челси се класираха за четвъртфиналите в турнира за Купата на лигата в Англия по футбол
29.10.2025 10:12

Фулъм оцеля за Купата на лигата на Англия след дузпи, Брентфорд сложи край на приказката на Гримзби

Иса Диоп реализира победния наказателен удар, като Фулъм оцеля след страхотен мач срещу третодивизионния Уикъмб и достигна до четвъртфиналите за Купата на лигата на Англия по футбол, като спечели с 5:4 след дузпи. Редовното време завърши 1:1. Коули

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:14 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация