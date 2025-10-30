Мениджърът на Арсенал Микел Артета похвали 15-годишния Макс Дауман, който пусна като титуляр срещу Брайтън

Макс Дауман от Арсенал впечатли мениджъра на Арсенал Микел Артета, като стана най-младият титуляр за отбора - само на 15 години и 302 дни при победата на "артилеристите" с 2:0 над Брайтън в турнира за Купата на лигата и си спечели похвали за влиянието си върху играта.

Дауман, който е в клуба от 2015 година, направи дебют за мъжкия тим, влизайки като резерва по-рано този сезон, преди да подобри рекорда на Джак Портър за най-млад титуляр, пише агенция "Ройтерс".

Вратарят Портър започна като титуляр в мач за Купата на лигата миналата година, когато беше на 16 години и 72 дни.

Дясното крило Дауман се отличи с чудесен дрибъл и спечели най-много нарушения и единоборства, като Арсенал регистрира осмата си поредна победа във всички турнири.

"Малка усмивк - това получаваш с него", заяви Артета, попитан как Дауман е реагирал на избора си в титулярния състав.

"За него всичко е естествено, всичко е наред. Това е начинът, по който играе. Това е тайната - не вдига голям шум около това. Той просто прави това, което може най-добре, а именно да играе футбол. и то да играс много смелост и решителност. Днес отново показа невероятно умение на 15 години. Определено е нещо специално", добави испанският специалист.

17-годишният нападател Андре Хариман-Анус също дебютира, а Микел Артета направи 10 промени в стартовия състав в сравнение с победата с 1:0 над Кристъл Палас във Висшата лига в неделя.

"Това чувство да дадеш шанс на някого и да сбъднеш мечта е уникално и съм много щастлив, че нещата се оказаха много позитивни", добави Артета.

Лидерът във Висшата лига Арсенал ще гостува на Бърнли в събота.