Фулъм оцеля за Купата на лигата на Англия след дузпи, Брентфорд сложи край на приказката на Гримзби
Иса Диоп реализира победния наказателен удар, като Фулъм оцеля след страхотен мач срещу третодивизионния Уикъмб и достигна до четвъртфиналите за Купата на лигата на Англия по футбол, като спечели с 5:4 след дузпи. Редовното време завърши 1:1.
Коули Уудроу изведе Уикъмб в 4-а минута, но Джош Кинг изравни резултата в началото на второто полувреме и този резултат се запази до края на редовното време.
Брентфорд се класира за осминафиналите след убедителна победа с 5:0 срещу Гримзби.
Голмайсторът на Брентфорд и бивш нападател на Лудогорец Игор Тиаго получи почивка и остана на пейката, но и без него играчите на Брентфорд не се затрудниха със съперника.
Гримзби, шести в Лига 2, елиминира Манчестър Юнайтед във втория кръг, след което победи в третия кръг Шефилд Уензди, но победния ход на отбора в турнира бе спрян от Брентфорд.
Отборът от Висшата лига водеше с 3:0 на полувремето благодарение на головете на Матиас Йенсен, Кийн Луис-Потър и крилото на Арсенал под наем Райс Нелсън.
Фабио Карвальо реализира дузпа за "пчелите“ в 54-ата минута, а резервата Нейтън Колинс вкара петия гол с глава.
В уелското дерби Кардиф Сити се наложи с 2:1 над Рексъм в първата среща между двата отбора от 21 години насам.
Юсеф Салех даде преднина на гостите на полувремето, а след като бившият нападател на Кардиф Кийфър Мур изравни с глава за Рексъм, а Уилям Фиш вкара победен гол с воле в 71-ата минута.
