Арсенал се падна с Кристъл Палас на четвъртфинал за Купата на Лигата на Англия, Челси ще гостува в Уелс

Лидерът в класирането на Премиършип Арсенал ще бъде домакин на Кристъл Палас на четвъртфиналите на турнира за Купата на Английската лига, реши изтегленият жребий за този етап на турнира. Кристъл Палас – 10-и в първенството с 13 точки, елиминира Ливърпул в четвъртия кръг на състезанието с 3:0 снощи, нанасяйки шесто поражение в последните седем мача във всички турнири.

Защитаващият трофея от миналата годиная отбор на Нюкасъл също се падна като домакин и ще приеме Фулъм, а също домашен мач има и за Манчестър Сити. "Небесносините" на мениджъра Пеп Гуардиола приемат отбора на Брентфорд.

Челси пък ще гостува в Уелс, където ще ги чака единственият отбор, който не играе във Висшата лига и това е Кардиф Сити от третото ниво.

Четири от четвъртфиналистите – Брентфорд, Фулъм, Кардиф Сити и Кристъл Палас, никога не са печелили турнира, който е известен като трети по стойност в английския футбол.