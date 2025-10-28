Съветът за съвместно управление взе решение за въвеждането на ротационно председателство на парламента, съобщи Костадин Ангелов

Подробно търсене

Теодора Цанева
Снимка: Теодора Цанева/БТА
София,  
28.10.2025 12:54
 (БТА)

Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание, утре това ще бъде разписано като анекс към споразумението за съвместно управление. Това съобщи председателят на Съвета за съвместно управление (ССУ) Костадин Ангелов на брифинг в парламента след днешното заседание на ССУ.

Ангелов съобщи, че са обсъдили и заплатите на младите лекари. Днешното извънредно заседание на Народното събрание считаме за излишно, тъй като решенията, които сме взели, ще бъдат формализирани в бюджетните закони, допълни Ангелов. В отговор на въпрос обаче той каза, че ще се регистрират в началото на насроченото за днес пленарно заседание.

 

/АБ/

