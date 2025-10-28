Гърция показва дронове и най-новите си попълнения в бойната техника на парад в Солун

Дронове, системи за борба с безпилотни летателни апарати и оръжия с изкуствен интелект „крадат представлението“ на военния парад, който е в ход днес в Солун по повод на Деня „Охи“ („Не“) – годишнината от отхвърлянето на италианския ултиматум през 1940 г., с което Гърция влиза във Втората световна война, съобщава телевизия Скай.

На парада за първи път пред широката публика се представят нови военни системи като израелските ракети въздух-земя Rampage и комплектите SPICE, които превръщат обикновени бомби в оръжия с прецизно насочване.

Гръцките въоръжени сили представят и танкове „Леопард“ със специални „клетки“, които предпазват купола от противникови удари.

От арсенала на военновъздушните сили в парада участват ракетите Meteor и Scalp, които дефилират на бойни машини.

На публиката се представя и оръжието за електронна борба „Хиперион“, което има способности за сваляне на противникови дронове и е предназначено за сухопътните части на военноморските сили. Демонстрира се и роботизирана система за обезвреждане на самоделни взривни устройства.

В програмата на парада е и противодронната система гръцко производство „Кентавър“, която беше успешно тествана от гръцките фрегати в рамките на операцията „Аспидес“ в Червено море срещу дроновете на йеменските бунтовници хуси.

Новите системи се въвеждат на въоръжение в рамките на т.нар. „Дневен ред 2030“ за модернизация на гръцките въоръжени сили.

На парада се представят още новите противотанкови ракети Spike NLOS, които бяха получени скоро от гръцката армия, безпилотни апарати – както въздушни, така и морски, и серията от мини дронове на гръцкото Военноморско училище.

Демонстрациите включват и безпилотни и автономни хеликоптери, както и безпилотни летателни апарати в вертикално излитане, които имат и възможности на изкуствен интелект.

В парада в Солун, който е централното събитие на честванията за Деня „Охи“, участват министрите на отбраната на Гърция и на Кипър Никос Дендиас и Василис Палмас, кметът на Солун Стелиос Ангелудис, представители на Православната църква, на политическите партии и др.