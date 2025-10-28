Подробно търсене

През януари рестото ще се връща в евро, а ако няма наличност в касата на търговеца, може и в левове, но не и в двете валути, обясни експерт от КЗП в Кубрат

Камелия Цветанова
През януари рестото ще се връща в евро, а ако няма наличност в касата на търговеца, може и в левове, но не и в двете валути, обясни експерт от КЗП в Кубрат
През януари рестото ще се връща в евро, а ако няма наличност в касата на търговеца, може и в левове, но не и в двете валути, обясни експерт от КЗП в Кубрат
Снимка: кореспондент на БТА в Гоце Делчев Елена Рускова, архив
София/Кубрат,  
28.10.2025 12:48
 (БТА)
Етикети

През януари рестото ще се връща в евро, а ако няма наличност в касата на търговеца, може и в левове, но не се допуска едновременно връщане на ресто в двете валути. Това каза експертът от Комисията за защита на потребителите (КЗП) Павел Кръстев по време на информационна среща в Кубрат, част от Националната информационна кампания за въвеждане на единната европейска валута.

Целта на кампанията е хората да получат ясна и достоверна информация за основните етапи и срокове по преминаването към еврото.

Кръстев припомни, че до 8 август 2026 г. цените на всички стоки и услуги трябва да бъдат обозначени в лева и в евро като изискването е цените да са изписани с еднакъв шрифт, размер и цвят.  

От 1 януари до 31 януари гражданите ще могат да плащат стоки и услуги в двете валути, а след 1 февруари единствената валута остава еврото, а левовете няма да са платежно средство, посочи той. 

След 1 януари всички договори, които потребителите имат и са свързани с услуги като мобилни оператори, кредити, автоматично се превалутират, отбеляза още експертът. 

От 1 януари всички банки ще обменят левове за евро, като до 31 юни това ще става без такси, след това банките ще продължат да обменят, но е възможно да начисляват такси и комисионни. БНБ ще обменя левовете без краен срок и без такси и комисионни. Левове могат да се обменят и в клоновете на "Български пощи", но само в населените места, в които няма банкови клонове. Максималната сума там ще е 10 000 лева, като за суми от 1000 до 10 000 лв. на ден ще е необходима предварителна заявка, а до 1000 лева обмяната ще е без предварителна заявка, обясни Кръстев.  

Ако граждани установят нарушения, могат да сигнализират на КЗП чрез сайта на Комисията, по телефона и в офисите на институцията, които се намират в областните градове. На сайта на Комисията има мобилно приложение, което може да послужи за удобство за изчисляване на цените в евро, каза той. 

Според представителя на Националната агенция за приходите (НАП) със сигурност ще има неволни грешки при търговците и при потребителите през януари, така че най-добре е да се плаща с карта през този период. Тя увери, че системите на приходните агенции вече са готови за еврото. 

/ЕС/

Свързани новини

27.10.2025 19:16

Инфлацията, обмяната на левове в евро и увеличението на цените бяха обсъдени на информационни срещи за еврото в Кюстендил, Ветрино, Мездра и Полски Тръмбеш

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се състояха днес в Кюстендил, Ветрино, Мездра, Полски Тръмбеш и Хаджидимово. Експертите разясниха основните етапи и срокове по приемане на еврото,
27.10.2025 15:24

В Полски Тръмбеш граждани попитаха експерти от КЗП и НАП как се наблюдава необоснованото увеличение на цените

В Полски Тръмбеш граждани попитаха как се наблюдава необоснованото увеличение на цените експерти от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП). Срещата беше част от Националната информационна кампания за
27.10.2025 13:15

Вицепремиерът Атанас Зафиров: Приемането на еврото не е риск, а избор на стабилност и предвидимост

Приемането на еврото не е риск. То е логичен, защитен и европейски избор – изборът на стабилност, сигурност и предвидимост. Това е изборът, който поставя България в сърцето на Европа, където винаги е било и нейното място. Това заяви вицепремиерът
27.10.2025 12:42

Жители на община Ветрино се интерсуваха къде ще могат да обменят левове след влизането на страната в еврозоната

Основният въпрос, който поставиха жители на община Ветрино по време на информационната среща от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото, е къде ще могат да обменят левовете си след Нова година. Хората обясниха, че са малка
24.10.2025 17:22

Готовността на институциите, защитата на потребителите и контролът върху цените бяха обсъдени на информационни срещи за еврото в Перник, Дулово, Мъглиж, Кнежа и Несебър

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се състояха днес в Перник, Дулово, Мъглиж, Кнежа и Несебър. Експертите разясниха основните етапи и срокове по приемане на еврото, правилата за

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:10 на 28.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация