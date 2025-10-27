В Полски Тръмбеш граждани попитаха експерти от КЗП и НАП как се наблюдава необоснованото увеличение на цените

В Полски Тръмбеш граждани попитаха как се наблюдава необоснованото увеличение на цените експерти от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП). Срещата беше част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. Лектори бяха Тодор Ников от КЗП във Велико Търново и Цветомила Потурлиева от НАП в Плевен.

Основната ни задача е да се гарантира честно прилагане на правилата, като се следи и се предотвратяват нелоялни действия като изкуствено завишаване на цени, каза Тодор Ников.

Провеждат се проверки, които до 8 октомври бяха без налагане на конкретни административни наказания, а след това започнаха санкции за неизпълнение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото, каза Цветомила Потурлиева. Тя увери, че НАП е предприела всички действия за информиране на гражданите във връзка с въвеждането на еврото в страната.

Зададен беше въпрос, свързан с вписване на валутата при плащане с фактура след 1 януари 2026 година. Отговорът на експертите беше, че в този случай плащането ще бъде отбелязано само в евро.

Други от зададените въпроси бяха във връзка с ограниченията за плащане с монети, работата на вендинг машините и автоматите на самообслужване.

По време на срещата експертите посочиха размера на глобите за необосновано повишаване на цените и непредоставяне на поискана информация. Те разясниха основните правила за преминаване от лев към евро, превалутирането на сметките, обмяната на банкноти и монети, попълването на данъчните декларации, плащането на данъците и таксите. Експертите говориха също за подаването на сигнали при злоупотреби, за адаптирането на касовите апарати към новите изисквания, както и за осъществявания контрол от двете институции.