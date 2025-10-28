Нидерландските предприемачи виждат политиката като източник на несигурност

В навечерието на изборите за парламент в Нидерландия предприемачите са особено загрижени за политическата нестабилност. Шест от десет предприемачи (60 процента) нямат доверие, че политическите партии ще сформират стабилно правителство след изборите на 29 октомври. Само 12 на сто вярват, че това ще се случи. Данните са от най-новото проучване на агенция ИПСОС И&О.

Нидерландските предприемачи са също така негативно настроени по въпроса дали националната политика след предстоящите избори за парламент ще функционира по-добре, отколкото през изминалата година. Половината (48 на сто) не вярват в това.

Трима от всеки десет предприемачи (30 на сто) редовно обсъждат на работното място влиянието на политическите решения върху компанията. Една трета (33 на сто) не обсъждат този въпрос.

Един на всеки пет предприемачи (21 на сто) би предпочел да даде съвети за гласуване на собствените си служители. Въпреки това в повечето случаи се въздържат от това и само шест процента действително дават съвети за гласуване за предстоящите избори.

Според предприемачите, бъдещото правителство трябва да се фокусира предимно върху намаляване на регулаторната тежест. Предприемачите посочват като препоръки: "Да се даде пространство за предприемачество, да не се организира всичко чрез закони и правила", "Да се стимулират професионалистите, значително по-малко закони и правила, ограничаване на бюрокрацията" и "По-малко правила, данъчни облекчения за предприемачите, образование и иновации".

Предприемачите настояват за последователна, надеждна и предсказуема политика от страна на правителството.

Един на всеки пет анкетирани предприемачи (17 на сто) все още не е решил за коя партия ще гласува на предстоящите избори. Сред предприемачите, които вече са решили, се наблюдават различия между самонаетите лица и предприемачите, за които работят други хора. Самостоятелно наетите лица избират относително по-често леви партии, докато предприемачите с персонал избират относително по-често десни партии.

Въпреки политическата нестабилност хората са леко положително настроени към икономиката. Почти половината от предприемачите (47 на сто) посочват през октомври 2025 г., че нидерландската икономика се развива (много) добре. Това е леко увеличение в сравнение с последното проучване от април 2025 г. (41 на сто). Делът на предприемачите, които смятат, че икономиката ще се подобри през следващите 12 месеца, също се увеличава (от 10 на 17 на сто).

Нидерландия гласува утре на предсрочни избори за Долната камара на парламента. Сондажите сочат, че в новия парламент ще влязат поне 15 партии. Първа сила отново се очертава крайнодясната Партия на свободата на Герт Вилдерс, който спечели изборите преди две години.