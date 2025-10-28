Подробно търсене
Парламентарни избори в Нидерландия

Нидерландските предприемачи виждат политиката като източник на несигурност

Специален пратеник на БТА Ива Тончева
Нидерландските предприемачи виждат политиката като източник на несигурност
Нидерландските предприемачи виждат политиката като източник на несигурност
Олдеберкоп, Нидерландия. Снимка: AP/Peter Dejong
Амстердам,  
28.10.2025 09:12
 (БТА)
Етикети

В навечерието на изборите за парламент в Нидерландия предприемачите са особено загрижени за политическата нестабилност. Шест от десет предприемачи (60 процента) нямат доверие, че политическите партии ще сформират стабилно правителство след изборите на 29 октомври. Само 12 на сто вярват, че това ще се случи. Данните са от най-новото проучване на агенция ИПСОС И&О.

Нидерландските предприемачи са също така негативно настроени по въпроса дали националната политика след предстоящите избори за парламент ще функционира по-добре, отколкото през изминалата година. Половината (48 на сто) не вярват в това.

Трима от всеки десет предприемачи (30 на сто) редовно обсъждат на работното място влиянието на политическите решения върху компанията. Една трета (33 на сто) не обсъждат този въпрос.

Един на всеки пет предприемачи (21 на сто) би предпочел да даде съвети за гласуване на собствените си служители. Въпреки това в повечето случаи се въздържат от това и само шест процента действително дават съвети за гласуване за предстоящите избори.

Според предприемачите, бъдещото правителство трябва да се фокусира предимно върху намаляване на регулаторната тежест. Предприемачите посочват като препоръки: "Да се даде пространство за предприемачество, да не се организира всичко чрез закони и правила", "Да се стимулират професионалистите, значително по-малко закони и правила, ограничаване на бюрокрацията" и "По-малко правила, данъчни облекчения за предприемачите, образование и иновации".

Предприемачите настояват за последователна, надеждна и предсказуема политика от страна на правителството.

Един на всеки пет анкетирани предприемачи (17 на сто) все още не е решил за коя партия ще гласува на предстоящите избори. Сред предприемачите, които вече са решили, се наблюдават различия между самонаетите лица и предприемачите, за които работят други хора. Самостоятелно наетите лица избират относително по-често леви партии, докато предприемачите с персонал избират относително по-често десни партии.

Въпреки политическата нестабилност хората са леко положително настроени към икономиката. Почти половината от предприемачите (47 на сто) посочват през октомври 2025 г., че нидерландската икономика се развива (много) добре. Това е леко увеличение в сравнение с последното проучване от април 2025 г. (41 на сто). Делът на предприемачите, които смятат, че икономиката ще се подобри през следващите 12 месеца, също се увеличава (от 10 на 17 на сто).

Нидерландия гласува утре на предсрочни избори за Долната камара на парламента. Сондажите сочат, че в новия парламент ще влязат поне 15 партии. Първа сила отново се очертава крайнодясната Партия на свободата на Герт Вилдерс, който спечели изборите преди две години.

/ЕС/

Свързани новини

25.10.2025 21:48

Най-ново проучване сочи победа на Герт Вилдерс на предсрочните избори в Нидерландия, както и приближаване на големите партии

И най-новото проучване на Ипсос И&О показва, че първа сила в новия парламент на Нидерландия след предсрочните избори на 29 октомври ще е Партията на свободата на Герт Вилдерс с 26 депутатски места. Това обаче е с 11 по-малко от предишните избори през ноември 2023 г. и с три по-малко от предишното проучване на агенцията (15 октомври).
25.10.2025 12:19

Как биха се отразили предсрочните парламентарни избори на българите, които работят или учат в Нидерландия?

Дали ще има дясно или лявоцентристко правителство в Нидерландия след предсрочните парламентарни избори на 29 октомври за българите като трудови мигранти няма голямо значение. Мнението е на Елица Йорданова, която от 25 години живее и работи в Нидерландия. Тя е основателка на Първо българско училище "АБВ" в Амстердам, а в момента работи като преводач и съветник за българските трудови мигранти в две нидерландски общини - Амстердам и Заанстад. Причината според нея е само една: "В предизборните програмите на всички партии, в частта, която засяга трудовата миграция, са разписани ограничения относно броя на трудовите мигранти, които ще се допускат, засилени мерки за предотвратяване на експлоатацията и злоупотребата с положението им, както и облекчения и стимулиране и привличане на повече високо квалифицирани кадри", каза Елица Йорданова пред БТА.
23.10.2025 13:41

Много малко кандидати под 30 години имат реални шансове да спечелят място в новия парламент на Нидерландия

Младите хора в Нидерландия имат малко връстници, за които да гласуват на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 29 октомври. Оценката е на Ники Трип от „Гласувай за младите“, организация, която се застъпва за повече млади хора в политиката. Ако над 3 милиона избиратели под 35 години искат да гласуват за свой връстник, те имат 259 варианта под 35 години и само 150 под 30 години, от които да избират в 16 партии. И само 10 до 13 от тези кандидати имат реална възможност да спечелят място в 150-местния парламент на 29 октомври, казва Ники Трип пред всекидневника „Ен Ер Се“.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:05 на 28.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация