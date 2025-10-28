Подробно търсене

Полицията в Добрич търси съдействие за установяване на близките на намерено само 8-годишно дете

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Снимка: Областна дирекция на МВР - Добрич
Добрич,  
28.10.2025 09:59
 (БТА)

Дете на 8 години е намерено само в района на Младежки център - Добрич, съобщиха от полицията. То е било само и е тичало по улица "Кирил и Методий" в посока площад "Стария орех".

Органите на реда молят за съдействие за откриване на родителите на малчугана и установяване на неговата самоличност. На телефон 112 гражданите, разпознали детето от снимката, могат да сигнализират, както и да съобщят за родителите, за да бъде предадено на тях. 

