Полицията в Добрич търси съдействие за установяване на близките на намерено само 8-годишно дете

Дете на 8 години е намерено само в района на Младежки център - Добрич, съобщиха от полицията. То е било само и е тичало по улица "Кирил и Методий" в посока площад "Стария орех".

Органите на реда молят за съдействие за откриване на родителите на малчугана и установяване на неговата самоличност. На телефон 112 гражданите, разпознали детето от снимката, могат да сигнализират, както и да съобщят за родителите, за да бъде предадено на тях.