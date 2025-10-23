Актуализацията на общинския бюджет е свързана най-вече с образователната инфраструктура и зимна подготовка на пътищата, каза заместник-кметът Никола Лютов

Актуализацията на общинския бюджет е свързана най-вече с образователната инфраструктура и зимна подготовка на пътищата. Това каза пред журналисти заместник-кметът на Столична община Никола Лютов. По-рано общинските съветници приеха актуализирания бюджет на Столична община. Общинските съветници приеха и допълнение към актуализацията на бюджета, направено от "Спаси София" в зала, за доизграждането на паркинг при метростанция "Сливница".

Актуализацията засяга обекти, заложени в капиталовата програма – повишаване на средства в образователната инфраструктура, предназначени за повече от 20 детски градини, повече от 10 училища, както и за текущ ремонт за зимна подготовка на пътищата в столицата. По отношение на доклада от „Спаси София“ и как ще бъде финансиран Лютов каза, че ще бъде финансиран чрез намаляване на парите за поддръжката на пътищата и текущия ремонт на столицата. Според нас е доста лицемерно и недобра бюджетна практика да се опитваме да намаляваме тези бюджетни средства. Преди приемането на актуализацията от "Спаси София" казаха, че няма да подкрепят предложението за актуализиране на бюджета и поискаха оставката на Лютов.