От ПГ "Алианс за права и свободи" ще настояват за изслушване в пленарна зала заради наложените от САЩ санкции на "Лукойл"

„От АПС ще настояваме още утре да се проведе изслушване – не в комисията по енергетика, а в пленарна зала, за да видим какво обхващат санкциите за Лукойл“. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента зам.-председателят на ПГ „Алианс за права и свободи“ (АПС) Севим Али по повод наложените от САЩ санкции на двете руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл".

Рафинерията в Бургас е част от енергийната инфраструктура на България и гражданите трябва да са спокойни, че пазарът на горива в страната ни ще бъде обезпечен, добави депутатът.

По отношение на президентското вето върху промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Али посочи, че властта не трябва да бъде концентрирана в ръцете на управляващото мнозинство. „Това, което се случи днес в пленарната зала с тяхното гласуване“, добави народният представител.

Държавния бюджет коментира Хасан Адемов от АПС. Мислим, че тази година бюджетната процедура ще закъснее и няма да се изпълни в определените от законодателството срокове, заяви Адемов. Той посочи, че срокът за внасяне на бюджета е 31 октомври, а в Народното събрание законопроектът трябва да бъде внесен до 15 октомври. Не разполагаме с никаква информация как ще изглежда макрорамката на бюджета, което обикновено се знае в хода на бюджетната процедура, отбеляза Адемов.

„В Кодекса на труда е отбелязано, че до 1 септември на предходната година Министерският съвет трябва да определи с постановление размера на минималната работна заплата за следващата година“, добави народният представител, като посочи, че до момента по тази тема е имало само заседание на Тристранния съвет.

„Няма нормативен документ, на базата на който Министерството на финансите да разработи параметрите на бюджета за следващата година“, заяви Адемов, като подчерта, че преди да се внесе, бюджетът трябва да мине през Тристранния съвет, а все още социалните партньори не разполагат с проект.

Адемов обърна внимание и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, като посочи, че във финансовата рамка на Министерството на финансите не е ясно откъде ще дойдат средствата. „Предвижда се да не се увеличи здравната вноска, но ако бъдат изпълнени исканията на медиците, не ни е ясно откъде ще дойдат парите“, каза Адемов. Депутатът подчерта, че АПС са „за“ увеличението на възнагражденията на медиците.