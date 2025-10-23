Областната комисия във Велико Търново одобри искания за финансиране от 640 802 лева за седем обекта в общините Лясковец и Стражица

Искания за финансиране в размер на 640 802 лева от Междуведомствената комисия към Министерски съвет одобри Областната комисия във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация. Средствата са за седем обекта в общините Лясковец и Стражица, пострадали от градушка.

По повод на исканията, в Областна администрация - Велико Търново се проведе редовно заседание на Постоянната областна комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с правомощията на Областен управител на област Велико Търново по Закона за защита при бедствия и Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане (МКВП) към Министерския съвет. Заседанието беше свикано от областния управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

След обстойно обсъждане, членовете на МКВП единодушно гласуваха искане от кмета на община Стражица за авариен ремонт на покрив на Народно читалище „Възпитател 1895“ в Кесарево на стойност 175 170 лева, както и за авариен ремонт на храм „Св.Димитър“ в селото на стойност 12 943 лева.

Гласувано бе и искане от Кмета на община Лясковец за финансиране реконструкцията на пет улици в село Джулюница на обща стойност 452 689 лева.

В края на срещата областният управител обяви, че на заседание на Министерския съвет на 21 октомври е одобрено решение на МКВП по искане на Община Стражица за финансиране укрепването на пътно платно на общински път ЖП гара Кесарево-Стражица-Благоево-Балканци-Кесарево и на общински път Кесарево-Теменуга-Водно-Железарци.

Предстои решението да излезе в Държавен вестник и да се обнародва.

БТА припомня, че миналата година Министерският съвет одобри исканите от общините в област Велико Търново средства за справяне с щетите от тогавашните градушки. Финансирането беше отпуснато с две постановления, като в първото за областта бяха заделени общо 3 280 167 лева, а във второто – 218 960 лева.