Земетресение с магнитуд 6,1 в западната част на Турция,

Земетресение с магнитуд 6,1 е ударило град Синдирги в западната част на Турция, съобщи Турската агенция за борба с бедствията (ТАББ), цитирана от Франс прес.

Земетресението, регистрирано в 22:48 ч., е било усетено и в много други градове в западната част на страната, включително Истанбул и Измир, според същия източник, който не съобщава за жертви.

"След земетресението, което е било усетено и в съседните провинции, ТАББ и всички екипи на нашите засегнати институции незабавно са започнали работа на място", уточни турският министър на вътрешните работи Али Йерликая.

Частната турска агенция DHA разпространи снимки на поне един разрушен жилищен блок и други повредени сгради в Синдирги. През август при земетресение със същия магнитуд в района загина един човек загина и 29 души бяха ранени.

Турция е пресечена от няколко геологични разлома, които са причинили много трагедии в миналото. Югоизточната част на страната беше засегната от силно земетресение през февруари 2023 г., което отне живота на най-малко 53 000 души и опустоши Антакия, някогашната Антиохия.