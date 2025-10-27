Подробно търсене

Разочароващ сезон за летните култури в югоизточната част на Европа отчита доклад на ЕК

Ивона Величкова
Снимка: Мехмед Азиз/БТА, архив
Брюксел,  
27.10.2025 19:58
 (БТА)

Събирането на реколтата от летни култури през 2025 г. е в ход, като на ниво Европейски съюз (ЕС) се очакват предимно близо до или над средните добиви от летни култури. Само царевицата за зърно и слънчогледът са силно засегнати в Югоизточна Европа, което намалява перспективите за ЕС съответно до 3 на сто и 10 на сто под петгодишната средна стойност. За разлика от тях, близки или над средните добиви за повечето летни култури се прогнозират в северните и западноевропейските страни. Това сочи октомврийското издание на бюлетина на Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC MARS Bulletin) за мониторинг на културите в Европа.

Благоприятните метеорологични и полеви условия от Франция до Полша и от Скандинавия до Италия са спомогнали за навременна сеитба с добро поникване и ранно развитие на културите. За разлика от това, прекомерната влажност в някои части на България и Румъния е забавила засяването на зимни зърнени култури, докато в Португалия, Испания и части от Източна Хърватия и Унгария засяването на зимни култури е било забавено поради непрекъснато сухи почви. Равномерното поникване на култури в тези региони ще изисква скорошни валежи, което наистина е вероятно да се случи през следващите седмици.

Летният сезон на културите е към своя край, като не са регистрирани нови въздействия и са установени само незначителни опасения за началото на новия сезон на зимните култури.

/ЕС/

