Над 2700 са закъснелите полети в САЩ днес, след като временното спиране на дейността на държавните агенции в САЩ навлезе в 27-ия си ден

Хаосът в авиотранспорта в САЩ се задълбочи допълнително днес, като закъснелите полети в цялата страна надхвърлиха 2700, а вчера те бяха над 8600. Това се дължи на все по-голямата липса на авиодиспечери, след като т. нар. шътдаун навлезе в 27-ия си ден, предаде Ройтерс. Временното спиране на работа на федералното правителство и държавните агенции доведе до прекъсване на дейността на редица обществени услуги, закъснения на полети и временно излизане в неплатен отпуск на стотици хиляди федерални служители, с ефекти и върху хиляди държавни подизпълнители.

Федералната агенция за гражданска авиация на САЩ (FAA) посочи недостига на персонал, който засяга полетите в югоизточната част на страната и на летище Нюарк в щата Ню Джърси. Същевременно регулаторът наложи ограничение на излитанията от международното летище в Лос Анджелис, което забави полетите средно с 25 минути.

Авиокомпанията "Саутуест Еърлайнс“ (Southwest Airlines) е отчела 45 на сто или 2000 закъснели полети вчера, а "Американ Еърлайнс“ (American Airlines) - близо 1200 или една трета от полетите, показват данни на специализирания сайт за проследяване на полети "ФлайАуеър" (FlightAware).

Закъсненията на "Юнайтед еърлайнс" (United Airlines) са 739 или 24 на сто, а на "Делта еърлайнс" (Delta Air Lines) – 610 полета или 17 на сто.

Официален представител на Министерството на транспорта на САЩ заяви, че 44 на сто от вчерашните закъснения са причинени от отсъствия на авиодиспечери, което е рязко увеличение спрямо обичайните 5 на сто.

Приблизително 13 000 авиодиспечери и 50 000 служители от Администрацията за транспортна безопасност на страната (Ти Ес Ей - TSA) трябва да работят без заплащане, като ще пропуснат първата си пълна заплата, която би трябвало да им бъде изплатена утре.

Нарастващите закъснения и отменени полети подхранват общественото недоволство и засилват вниманието върху въздействието от частичното спиране на работа на федералното правителство, като увеличават натиска върху Конгреса и Белия дом за постигане на споразумение за финансиране и излизане от сегашната ситуация.