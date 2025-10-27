Подробно търсене

Над 2700 са закъснелите полети в САЩ днес, след като временното спиране на дейността на държавните агенции в САЩ навлезе в 27-ия си ден

Марин Милков
Над 2700 са закъснелите полети в САЩ днес, след като временното спиране на дейността на държавните агенции в САЩ навлезе в 27-ия си ден
Над 2700 са закъснелите полети в САЩ днес, след като временното спиране на дейността на държавните агенции в САЩ навлезе в 27-ия си ден
Снимка: AP/Stephanie Scarbrough
Вашингтон,  
27.10.2025 19:47
 (БТА)

Хаосът в авиотранспорта в САЩ се задълбочи допълнително днес, като закъснелите полети в цялата страна надхвърлиха 2700, а вчера те бяха над 8600. Това се дължи на все по-голямата липса на авиодиспечери, след като т. нар. шътдаун навлезе в 27-ия си ден, предаде Ройтерс. Временното спиране на работа на федералното правителство и държавните агенции доведе до прекъсване на дейността на редица обществени услуги, закъснения на полети и временно излизане в неплатен отпуск на стотици хиляди федерални служители, с ефекти и върху хиляди държавни подизпълнители.

Федералната агенция за гражданска авиация на САЩ (FAA) посочи недостига на персонал, който засяга полетите в югоизточната част на страната и на летище Нюарк в щата Ню Джърси. Същевременно регулаторът наложи ограничение на излитанията от международното летище в Лос Анджелис, което забави полетите средно с 25 минути.

Авиокомпанията "Саутуест Еърлайнс“ (Southwest Airlines) е отчела 45 на сто или 2000 закъснели полети вчера, а "Американ Еърлайнс“ (American Airlines) - близо 1200 или една трета от полетите, показват данни на специализирания сайт за проследяване на полети "ФлайАуеър" (FlightAware).

Закъсненията на "Юнайтед еърлайнс" (United Airlines) са 739 или 24 на сто, а на "Делта еърлайнс" (Delta Air Lines) – 610 полета или 17 на сто.

Официален представител на Министерството на транспорта на САЩ заяви, че 44 на сто от вчерашните закъснения са причинени от отсъствия на авиодиспечери, което е рязко увеличение спрямо обичайните 5 на сто.

Приблизително 13 000 авиодиспечери и 50 000 служители от Администрацията за транспортна безопасност на страната (Ти Ес Ей - TSA) трябва да работят без заплащане, като ще пропуснат първата си пълна заплата, която би трябвало да им бъде изплатена утре.

Нарастващите закъснения и отменени полети подхранват общественото недоволство и засилват вниманието върху въздействието от частичното спиране на работа на федералното правителство, като увеличават натиска върху Конгреса и Белия дом за постигане на споразумение за финансиране и излизане от сегашната ситуация.

/ЕС/

Свързани новини

02.10.2025 16:45

Съкращенията в САЩ намаляват през септември, но плановете за наемане на персонал са най-ниски от 16 години, сочи доклад

Работодателите в САЩ са обявили по-малко съкращения на работни места през септември, но плановете за наемане на служители от началото на годината са на най-ниските нива от 2009 година. Това показват данни в доклад на компанията за подбор на персонал
01.10.2025 10:08

Федералното правителство на САЩ спира частично работа заради политическо противопоставяне

Федералното правителство на САЩ официално прекрати голяма част от дейността си, след като Конгресът и Белият дом не успяха да постигнат споразумение за финансиране, предаде Ройтерс. Това е 15-ото спиране на дейността на правителството от 1981 г.
07.08.2025 05:08

Авиокомпания "Юнайтед еърлайнс" спря вътрешните полети заради технически проблем

Американската авиокомпания "Юнайтед еърлайнс" (United Airlines) съобщи, че вчера е спряла полетите си от летищата в САЩ поради технически проблем и предупреди за допълнителни закъснения на полетите вечерта, предаде Ройтерс.
02.05.2025 20:23

Президентът Тръмп предлага съкращения на федералните разходи със 163 млрд. долара в бюджета за 2026 г.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп предложи днес съкращение от 163 милиарда долара на федералните разходи за фискалната 2026 година (започваща от 1 октомври т.г.), предаде Ройтерс. Това означава съкращаване повече от една пета от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:15 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация