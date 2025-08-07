Авиокомпания "Юнайтед еърлайнс" спря вътрешните полети заради технически проблем

Американската авиокомпания "Юнайтед еърлайнс" (United Airlines) съобщи, че вчера е спряла полетите си от летищата в САЩ поради технически проблем и предупреди за допълнителни закъснения на полетите вечерта, предаде Ройтерс.

"Поради технически проблем задържаме основните полети на "Юнайтед" на летищата за отпътуване", заяви авиокомпанията.

"Юнайтед" е претърпяла срив в системата за изчисляване на теглото, каза за Ройтерс запознат източник.

"Проблемът, засегнал полетите на "Юнайтед еърлайнс", е решен и основните полети отново се изпълняват", съобщи уебсайтът за проследяване на полети FlightRadar24 в социалните медии в 21:19 ч. източно време (01:19 ч. по Гринуич днес).

Американската федерална агенция за гражданска авиация (FAA) по-рано съобщи, че е наложила забрана за излитане на самолети на "Юнайтед" от няколко летища в САЩ, включително Нюарк, Денвър, Хюстън и Чикаго.

Към 21:25 ч. източно време данните за проследяване на полети от FlightAware показаха, че 870 или 28% от полетите на "Юнайтед еърлайнс" са били забавени вчера.

Спирането на полетите на "Юнайтед" става няколко седмици, след като "Аляска еърлайнс" (Alaska Airlines) спря всички свои полети за около три часа поради втори пореден срив на компютърната система за малко повече от година. През април 2024 г. "Аляска" спря цялата си флота поради проблем със системата, която изчислява теглото и равновесието на самолетите й.





