Сушата и повтарящите се горещи вълни през лятото са довели до необратими загуби на добиви в Югоизточна Европа, включително България, сочи доклад

Сушата и повтарящите се горещи вълни през лятото в Югоизточна Европа са довели до необратими загуби на добиви в Унгария, Румъния, България и части от Турция. Това показва септемврийското издание на бюлетина на Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC MARS Bulletin) за мониторинг на културите в Европа.

Летните култури като царевица и слънчоглед са най-засегнати, а прогнозите са доста под петгодишната средна стойност. На други места горещите вълни и сухите периоди са се редували с умерени и дъждовни периоди, осигурявайки като цяло благоприятни условия за културите. Докато в Западна и Централна Европа се наблюдават смесени, но стабилни добиви, в Северна Европа се очакват реколти над средните. Напояването е запазило очакванията за добра реколта на Иберийския полуостров.

Като цяло перспективите за ориза са положителни. Италия, Испания, Португалия и Франция показват голям потенциал за добив, докато Южна Испания, България, Румъния и Гърция са изправени пред посредствени до лоши перспективи. Очаква се общият добив на ориз в Европейския съюз (ЕС) да стигне 6 процента над петгодишната средна стойност.

Предупреждения за рисковете през сухото лято

Северна Германия: Продължителният недостиг на валежи е намалил влажността на почвата, въпреки че в началото на септември са паднали известни валежи. До момента културите не са били силно засегнати и прогнозите сочат възможни валежи, които биха могли да смекчат влошаването на добивите.

Най-източна Полша: Общите условия са благоприятни, но постоянната липса на валежи в най-източните региони е намалила очакванията за добив на зелена царевица и слънчоглед на местно равнище.

Източна Унгария: От началото на лятото се наблюдават много ниски валежи и перспективите за добив на културите сега се влошават.

Южна Румъния и България: Много слабият растеж на летните култури е резултат от засушаването, изострено от многократните горещи вълни през юли и август, като се очакват много ниски добиви от царевица, слънчоглед и соя.

Южна Турция: Много високите температури през август и постоянно ниската почвена влажност биха могли да доведат до по-нататъшно влошаване на добивите от летни култури.

Въздействия, които вече се наблюдават при летните култури

Източна Унгария, Южна Румъния, България и най-източната част на Хърватия: Много слабият растеж на летните култури в тези региони е свързан с условията на суша, които все още продължават.

Западна Франция: Горещите и сухи условия в началото на август са ускорили фазата на стареене на летните култури.

Южна Германия: Наличието на вредители през юни и юли е ограничило растежа на захарното цвекло.

Централна Италия: Неблагоприятните юлски условия са намалили перспективите за добив на слънчоглед.

Централна Гърция: Липсата на валежи и слабото попълване на резервоарите са продължили и през август, поддържайки ниски очаквания за добив.

Турция и Южна и Източна Украйна: Продължителните много горещи и сухи летни условия са предизвикали развитие на културите под средното за лятото, което умереното време през изминалата седмица не е могло да смекчи в достатъчна степен.