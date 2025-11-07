Домът на защитника на Интер Бастони беше ограбен по време на мача от Шампионска лига срещу Кайрат

Подробно търсене

Мирослав Димитров
AP Photo/Luca Bruno
Милано,  
07.11.2025 20:09
 (БТА)

Четирима мъже ограбиха дома на защитника на Интер Алесандро Бастони по време на победа на отбора с 2:1 в Шампионската лига срещу Кайрат, съобщи "Гадзета дело спорт". Италианският национал прекара мача на резервната скамейка.

Според информацията, след като нахлули в дома на футболиста, крадците веднага отишли ​​в гардеробното помещение, откъдето откраднали дизайнерски чанти и два швейцарски часовници Rolex.

Крадците напуснали къщата няколко минути по-късно. Въпреки задействаната аларма, охранителите и местната полиция не успели да пристигнат на мястото навреме и да задържат крадците.

Домът на Бастони е бил празен по време на обира.

