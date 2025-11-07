Домът на защитника на Интер Бастони беше ограбен по време на мача от Шампионска лига срещу Кайрат

Четирима мъже ограбиха дома на защитника на Интер Алесандро Бастони по време на победа на отбора с 2:1 в Шампионската лига срещу Кайрат, съобщи "Гадзета дело спорт". Италианският национал прекара мача на резервната скамейка.

Според информацията, след като нахлули в дома на футболиста, крадците веднага отишли ​​в гардеробното помещение, откъдето откраднали дизайнерски чанти и два швейцарски часовници Rolex.

Крадците напуснали къщата няколко минути по-късно. Въпреки задействаната аларма, охранителите и местната полиция не успели да пристигнат на мястото навреме и да задържат крадците.

Домът на Бастони е бил празен по време на обира.