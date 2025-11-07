Домът на защитника на Интер Бастони беше ограбен по време на мача от Шампионска лига срещу Кайрат

site.btaДомът на защитника на Интер Бастони беше ограбен по време на мача от Шампионска лига срещу Кайрат
Четирима мъже ограбиха дома на защитника на Интер Алесандро Бастони по време на победа на отбора с 2:1 в Шампионската лига срещу Кайрат, съобщи "Гадзета дело спорт". Италианският национал прекара мача на резервната скамейка.
Според информацията, след като нахлули в дома на футболиста, крадците веднага отишли в гардеробното помещение, откъдето откраднали дизайнерски чанти и два швейцарски часовници Rolex.
Крадците напуснали къщата няколко минути по-късно. Въпреки задействаната аларма, охранителите и местната полиция не успели да пристигнат на мястото навреме и да задържат крадците.
Домът на Бастони е бил празен по време на обира.

