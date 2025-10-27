Подробно търсене

Петра Куртева
„Възраждане“ искат оставката на министъра на културата Мариан Бачев
Снимка: Боян Топчийски/БТА, архив
София,  
27.10.2025 20:06
 (БТА)

„Възраждане“ искат оставката на министъра на културата Мариан Бачев, посочиха от пресцентъра на партията.

Свързаността на министъра с лица с криминални прояви и информацията, че в техните действия е вероятно да са замесени и политици, буди основание да си зададем въпроса дали министърът на културата има право да заема този пост, се отбелязва в съобщението.

От партията призовават Мариан Бачев да подаде оставката си, тъй като освен очевидното му несправяне с административните му задължения вече са налице и предположения за свързаност с лице, обвинено в криминални деяния.

„Във връзка с информация, която бе оповестена в публичното пространство, държа да отбележа следните факти, а не интерпретации и хипотези: Колегата Росен Белов е част от преподавателския екип на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ и е на граждански договор. Никога не е бил съдружник във фондацията, защото фондацията няма съдружници – има председател на управителния съвет и членове. Той никога не е бил сред тях, което е видно и от Търговския регистър“, написа министърът на културата на страницата си във  „Фейсбук“.

На 24 октомври д-р Станимир Хасърджиев и още трима души бяха обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие, съобщиха за БТА от Софийската районна прокуратура.

