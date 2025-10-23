В голяма част от Велико Търново водата вече е приемлива за потребителите по показател мътност, съобщиха от РЗИ

Резултати от проведения на 22 октомври мониторинг на качеството на питейната вода от пет утвърдени пункта в населените места от зона на водоснабдяване „Йовковци“ – Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец показват, че питейната вода отговаря по микробиологични и химични показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Велико Търново. Към 23 октомври в по-голямата част от мониторираните пунктове в старата столица водата е приемлива за потребителите по индикаторния показател мътност. В Горна Оряховица и Лясковец също се констатира значително подобрение на показателя.

Вчера приключиха почистването и крайната дезинфекция на водоснабдителните съоръжения – резервоари и водопроводна мрежа, с отваряне на оттоците в Лясковец, а в градовете Велико Търново и Горна Оряховица ще продължат до края на седмицата.

РЗИ – Велико Търново продължава да осъществява учестен мониторинг върху качеството на водата, доставена от зона на водоснабдяване „Йовковци“. На 23 октомври са взети проби води за изследване по микробиологични и химични показатели от населените места Велико Търново, Горна Оряховица, Стражица, Кесарево и Козаревец.

Инспекцията информира населението, че на територията на областта са регистрирани 8 местни обществени водоизточници, вписани в Регистър на обектите с обществено предназначение, поддържан от РЗИ – Велико Търново. Седем от тях са на територията на община Горна Оряховица, а една е във Велико Търново. В тези обекти се извършва периодичен мониторинг и контрол, съгласно здравните изисквания, но водата в тях е с непостоянни качества.

РЗИ – Велико Търново отново напомня на гражданите, че използването на вода от местни водоизточници крие риск за здравето и консумацията от тях е лична отговорност на всеки човек. Вчера в Областната администрация във Велико Търново се проведе брифинг във връзка с обществените нагласи по отношение качеството на водата.