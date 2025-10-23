Великобритания удължи участието си в мисията на на НАТО КейФОР в Косово с още три години

Великобритания ще продължи да подкрепя водената от НАТО мироопазваща мисия в Косово КейФОР поне до декември 2028 г., съобщи косовският портал КоССев. Решението бе обявено от командването на КейФОР, като се посочва, че удължаването на британския ангажимент укрепва сигурността в Западните Балкани и изпълнява стратегическите цели на Лондон в рамките на НАТО.

Обединеното кралство е ключов участник в КейФОР от първото влизане на силите през 1999 г. след конфликтите от 90-те години на миналия век, посочва КоССев. Британският контингент се състои основно от войници от резерва, които могат да бъдат разположени в краткосрочен план за подпомагане на мисията при необходимост.

Потвърждението за удължаването на мандата дойде по време на срещата на върха на лидерите на Западните Балкани в Лондон, организирана от британския премиер Киър Стармър, част от Берлинския процес.

„Ангажиментът на Великобритания към мира и сигурността в региона остава непоколебим. Подкрепата ни за КейФОР демонстрира ролята ни на водещ съюзник на НАТО и нашата отдаденост на ценностите на стабилността и демокрацията“, заяви Стармър, цитиран от КоССев.

На срещата присъства и премиерът на Косово Албин Курти, който призова европейските лидери за решителен отговор срещу „заплахите, подкопаващи регионалната стабилност“. Той подчерта необходимостта от санкции срещу – по думите му – „враждебна Сърбия“ и припомни въоръженото нападение в Банска през септември 2023 г., при което бе убит косовски полицай.

Курти подчерта стратегическата цел на Косово за пълна евроатлантическа интеграция и предупреди, че оставянето на Западните Балкани извън ЕС и НАТО създава институционален вакуум, който може да бъде „запълнен от Русия и Китай“. Той отбеляза, че страната се бори с организираната престъпност и незаконния трафик на оръжие и подчерта, че Косово е транзитна точка за мигранти, а не източник на масови потоци. Косово стана първата страна, която публично потвърди, че разглежда възможност за изграждане на центрове за завръщане на търсещи убежище лица, отхвърлени от Великобритания, съобщи косовският вестник "Коха диторе".

Сръбският премиер Джуро Мацут заяви в Лондон, че Белград трябва да излезе от „порочния кръг на неприемливите политически условия“ по въпроса със статута на Косово и че тези условия не трябва да бъдат препъни камък за страната, посочи КоССев.