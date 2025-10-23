Изложбата „Те браниха небето на България” ще бъде открита на 29 октомври в Добрич

Изложбата „Те браниха небето на България”, посветена на пилоти от Добрич и региона, загинали в периода 1943-1944 година, представи на пресконференция главният уредник в Регионалния исторически музей в Добрич Цветан Сашев. Тя ще бъде открита на 29 октомври в музея в парк „Св. Георги“ в Добрич.

Пред медиите Цветан Сашев посочи, че това, което свързва петимата представени летци, е градът. „Те са били жители на Добрич и са имали адресни регистрации и са живели тук. Димитър Списаревски, Георги Атанасов и Йордан Славов са родени в Добрич, а Симеон Михайлов и Димитър Попов са родени във Варна, но също са живели тук“, посочи Сашев. Той допълни и, че трима от пилотите са погребани в Добрич: Георги Атанасов - в гробищния парк, Симеон Михайлов е положен във Военно гробище-музей, а гробът на Димитър Попов все още се издирва, като се знае, че останките му са донесени до града.

„Днес ние имаме възможност да разкажем историята на всеки един от тези петима пилоти и това ни даде увереност, че можем да направим изложба в тяхна памет“, каза още историкът. Той посочи, че в музея са постъпили две дарения на архивни снимки. „Едното е от Василена Вълчева от село Енина, Казанлъшко. Това са снимки и визитна картичка на пилота Йордан Славов. Другото дарение е от Сашка Соколова от София, която дава снимки на летеца Димитър Попов. По-голямата част от тези снимки са непознати на широката общественост, а за нас те са изключително важни. Освен визуалната информация, те ни дават представа за начина на живота на тези хора и за това как са изглеждали техните близки“, допълни Сашев.

Главният уредник представи и самата изложба, като посочи, че в нея са включени оригинални документи и снимки на петимата пилоти. Ще бъде направена и възстановка, както и ще бъдат представени различни печатни материали от тогавашната и от съвремнната епохи. „За мен са особено важни съвременните материали, свързани с тези пилоти, тъй като тук специално, в Добрич, много хора ще останат изненадани, разбирайки че всъщност немалка част от забележителните пилоти на епохата са именно или от Добрич, или свързани с града. И в тези изследвания, които са излезли вече след 1989 година, реално в почти всички изследвания под една или под друга форма се появяват имената на тези петима пилоти“, посочи историкът.

Посетителите на изложбата ще могат да видат и макети на всички самолети, участвали в бомбардировките над София - както американските, така и българските. Те са дело на авиомоделиста Алкан Вели. Самолетите са изработени в мащаб 1:72.