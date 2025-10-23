От „Спаси София“ поискаха оставката на зам.-кмета по строителството в Столичната община

Общинските съветници от „Спаси София“ поискаха оставката на заместник-кмета по строителството в Столична община Никола Лютов, обвинявайки го в предоставяне на невярна информация за проектната готовност на инфраструктурни обекти. Това заявиха представители на групата пред журналисти в Столичния общински съвет.

По-рано днес Столичният общински съвет прие актуализацията на бюджета с повече средства за ключови сектори. Предложението на кмета на София Васил Терзиев беше прието с 42 гласа "за", осем общински съветници гласуваха "против", а четирима се въздържаха.

От „Спаси София“ посочиха, че единственото тяхно предложение, прието в актуализацията на бюджета, е пренасочването на 1,5 млн. лева от средствата, предвидени за т.нар. кръпки по улиците, към изграждането на паркинг до метростанция „Сливница“. Проектът е част от капиталовата програма на общината от 2020 г., но досега не е реализиран.

Общинските съветници допълниха, че не са подкрепили актуализацията на бюджета, тъй като от него са отпаднали ключови политики на „Спаси София“ в областта на паркингите, градския транспорт и цялостните ремонти на улици.

От "Спаси София" заявиха, че редица обекти, включени от тях в бюджета още през юни, са били извадени от капиталовата програма, въпреки че имат готови технически проекти – сред тях бул. „Христо Георгиеви“ и ул. 104-та.

По думите на представителите на „Спаси София“ твърденията на заместник-кмета, че тези обекти не могат да бъдат изпълнени, са неверни. „Лъжецът не е „Спаси София“, а заместник-кметът, чиято оставка днес искаме“, заявиха от групата.

От „Спаси София“ изразиха и недоволство от липсата на ясни действия от страна на кмета Васил Терзиев и администрацията му във връзка с кризата с отпадъците. Според тях твърденията, че 80 процента от сметта вече е извозена, не отговарят на реалната ситуация в квартали като „Красно село“ и „Люлин“.

„Вече трета седмица от началото на кризата няма конкретни срокове и мерки. Три вместо десет камиона обслужват „Красно село“ – това е недопустимо“, заяви Андрей Зографски.