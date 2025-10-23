АРМЕНПРЕС: Нивото на заетост в Армения достигна нов исторически рекорд

Нивото на заетост в Армения достигна нов исторически рекорд, заяви арменският премиер Никол Пашинян, цитиран от арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

"През септември за първи път в историята ни броят на откритите работни места в Армения надхвърли 800 хиляди. Никога досега не е била отчитано такова число - 805 687. В сравнение със септември миналата година броят на работните места се е увеличил с 37 140, което е 4,8 процента", каза Пашинян на правителствено заседание.

Той подчерта, че откакто настоящото правителство е дошло на власт през 2018 г., броят на отворените и платени работни места в Армения е нараснал с цели 38 процента.

