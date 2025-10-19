Подробно търсене

Починало е момчето, което беше намушкано по-рано днес в столичен мол

Десислава Пеева
Починало е момчето, което беше намушкано по-рано днес в столичен мол
Починало е момчето, което беше намушкано по-рано днес в столичен мол
БТА, архив,.Снимка: Христо Касабов/БТА (ЕД)
19.10.2025 22:08
 (БТА)

Починало е момчето, което беше намушкано по-рано днес в столичен мол, съобщиха за БТА от болница "Пирогов".

От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че малко преди 20 часа е постъпил сигнал за намушкано момче на около 15 години в столичен мол. То е било закарано в "Пирогов".

 

/ВД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:40 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация