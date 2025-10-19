site.btaПочинало е момчето, което беше намушкано по-рано днес в столичен мол
Починало е момчето, което беше намушкано по-рано днес в столичен мол, съобщиха за БТА от болница "Пирогов".
От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че малко преди 20 часа е постъпил сигнал за намушкано момче на около 15 години в столичен мол. То е било закарано в "Пирогов".
/ВД/
