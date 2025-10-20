Подробно търсене

ОБНОВЕНА Задържано е 15-годишно момче за инцидента в столичен мол, съобщиха от СДВР

Петра Куртева
Задържано е 15-годишно момче за инцидента в столичен мол, съобщиха от СДВР
Задържано е 15-годишно момче за инцидента в столичен мол, съобщиха от СДВР
Снимка: Милена Стойкова/БТА, Архив
София,  
20.10.2025 08:47 | ОБНОВЕНА 20.10.2025 09:09
 (БТА)

Има задържан за инцидента в столичен мол, при който младеж беше намушкан вчера, съобщиха за БТА от СДВР. Късно снощи по случая е задържано 15-годишно момче, уточниха от полицията. 

Вчера момче на около 15 години беше намушкано в столичен търговски център. Сигналът за инцидента е постъпил преди 20:00 часа. Момчето бе транспортирано до Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) "Н.И.Пирогов". По-късно от лечебното заведение съобщиха, че то е починало.

По-късно от СДВР уточниха, че след незабавни оперативно-издирвателни действия по безспорен начин извършителят е установен и задържан малко преди 00:00 часа, само няколко часа след извършване на престъпното деяние. Продължава работата по изясняването на факти и обстоятелства, както и на всички съпричастни към инцидента. 

 

/БИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

20.10.2025 08:21

София трябва да бъде сигурна столица, дължим го на младите и семействата им, каза Васил Терзиев в позиция по повод инцидента в столичен мол

София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица. Дължим го на младите хора и на техните семейства. Това каза кметът на София Васил Терзиев в позиция, разпространена от пресцентъра на Столична община, по повод инцидента в столичен мол вчера.
19.10.2025 22:08

Починало е момчето, което беше намушкано по-рано днес в столичен мол

Починало е момчето, което беше намушкано по-рано днес в столичен мол, съобщиха за БТА от болница "Пирогов". От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че малко преди 20 часа е постъпил сигнал за намушкано момче на около 15 години в
19.10.2025 20:21

Момче на около 15 години е било намушкано в столичен мол и е откарано в болница

Момче на около 15 години е пострадало в столичен мол, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи. То е закарано в лечебно заведение. Малко преди 20 часа е постъпил сигнал за намушкано момче.  На място има полицейски екипи и се

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:42 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация