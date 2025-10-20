Задържано е 15-годишно момче за инцидента в столичен мол, съобщиха от СДВР

Има задържан за инцидента в столичен мол, при който младеж беше намушкан вчера, съобщиха за БТА от СДВР. Късно снощи по случая е задържано 15-годишно момче, уточниха от полицията.

Вчера момче на около 15 години беше намушкано в столичен търговски център. Сигналът за инцидента е постъпил преди 20:00 часа. Момчето бе транспортирано до Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) "Н.И.Пирогов". По-късно от лечебното заведение съобщиха, че то е починало.

По-късно от СДВР уточниха, че след незабавни оперативно-издирвателни действия по безспорен начин извършителят е установен и задържан малко преди 00:00 часа, само няколко часа след извършване на престъпното деяние. Продължава работата по изясняването на факти и обстоятелства, както и на всички съпричастни към инцидента.