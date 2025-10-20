Задържано е 15-годишно момче за инцидента в столичен мол, съобщиха от СДВР

site.btaЗадържано е 15-годишно момче за инцидента в столичен мол, съобщиха от СДВР
Има задържан за инцидента в столичен мол, при който младеж беше намушкан вчера, съобщиха за БТА от СДВР.
Късно снощи по случая е задържано 15-годишно момче, уточниха от полицията.
Вчера момче на около 15 години беше намушкано в столичен търговски център. Сигналът за инцидента е постъпил малко преди 20:00 часа. Момчето бе транспортирано до Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) "Н.И.Пирогов". По-късно от лечебното заведение съобщиха, че то е починало.
/БИ/
