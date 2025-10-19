На търг в аукционната къща „Доротеум“ във Виена ще бъдат предложени творби на Гоя и Валдмюлер

Портрет на младия херцог на Алба от Франсиско Гоя и изглед към остров Тибър от Джовани Паоло Панини са сред акцентите на търга на стари майстори на 23 октомври в аукционната къща „Доротеум“ във Виена, предава агенция АПА.

Ден преди това, като част от „Седмицата на класиката“, реституираната творба на Валдмюлер Hansls erste Ausfahrt („Първото излизане на Хансл“) ще бъде продадена на търг за картини от XIX век. Очакваната цена за тези произведения е приблизително половин милион евро.

Според съобщението на „Доротеум“, картината на Гоя, създадена около 1783 г., вече демонстрира типичната за художника комбинация от натуралистично изображение и психологически реализъм. Платното е оценено между 400 000 и 600 000 евро.

Изображението на римският остров Изола Тиберина от Панини е поръчано от британския лекар Ричард Мийд като акт на почит към бога - лечител Асклепий. Картината, в популярния тогава стил капричо, съчетава различни сцени, включително жертвоприношение в името на бога на медицината (оценена е между 300 000 и 400 000 евро).

Испанските натюрморти са друг фокус на търга. За продажба ще бъдат предложени, наред с други произведения, натюрморт с плодове от Испанската школа от XVII век и произведение на Хуан де Еспиноса (цена от 80 000 до 120 000 евро).

Натюрморт с венец от цветя, кутия за бижута и джобен часовник от Ян Брьогел Младия ще бъдат продадени на събитието за между 120 000 и 180 000 евро. Ян Брьогел Старши, неговият баща, също ще е представен в „Доротеум“ с драматичното изображение на Еней и Анхиз, бягащи от горящата Троя, като картината е оценена между 120 000 и 180 000 евро).

На търга на картини от XIX век на 22 октомври, реституираната творба на Фердинанд Георг Валдмюлер ще получи специално внимание. „Първото излизане на Хансл“ произхожда от колекцията на еврейската предприемачка Грете Клайн, която е принудена да избяга от Австрия през 1938 г. Картината е конфискувана от нацистите и по-късно е открита и върната от Службата за опазване на паметниците (оценена е между 400 000 и 600 000 евро). През лятото на тази година тя е върната на наследниците на Клайн от името на Федерална република Германия.

Търгът на антики на 21 октомври ще включва класицистки скрин, приписван на Филипо Кастели (очаквана цена от 50 000 до 70 000 евро), и ваза с височина 55 сантиметра, декорирана с флорална живопис от Йозеф Ниг от Императорската манифактура за порцелан във Виена (оценена между 80 000 и 120 000 евро), посочва още АПА.