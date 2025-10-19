"Не стояхме добре през първата част, през второто полувреме абсолютно превъзхождахме", смята треньорът на Левски Хулио Веласкес

Изказване на треньора на Левски Хулио Веласкес след срещата от 12-ия кръг на efbet Лигата между Черно море и „сините“, завършила 3:1 за гостите.

Хулио Веласкес (треньор на Левски) – „Считам, че изиграхме мач, в който показахме нашата игра във възходяща линия. Костваше ни доста да се адаптираме през първата част, това, което се изискваше от нас е да се адаптираме към обстоятелствата. В крайна сметка на този терен и начинът на игра и профилът на противниковия отбор всичко се случва много бързо. Много бързо смяна на топката.

Костваше ни доста да намерим правилните пространства и както винаги казвам – ако не си пореден добре в атака, това ти коства да се защитаваш добре. Въпреки всичко можеше да се оттеглим с по-добър резултат на почивката. Две чисти положения на Майкон и Мазир Сула, но като цяло не мисля, че стояхме добре през първата част.

Второто полувреме считам, че абсолютно превъзхождахме. Много добре разбрахме какво трябва да направим, за да дадем адекватен отговор. В основни линии търсехме по-бързо развитие по фланга, търсехме да създаваме ситуации с комбинации бек с крило. С двама ясно изразени нападатели в последната четвърт на терена в лицето на Борислав Рупанов и Мустафа Сангаре водеше до това да ангажираме противниковите централни защитници, което от своя страна позволи по-добро включване от втора линия на нашите халфове. Това, което направихме е, че искахме да сме проактивни и по-агресивни в моментите без топка.

Заради всичко казано дотук смея да твърдя, че съм много доволен от този мач. Доволен съм и за начина, по който отговорихме на противника на един определено труден терен срещу един здрав отбор, показвайки зрялост и характер и възможност да се адаптираме към обстоятелствата. Абсолютно всички успяха да го направят. Искам да повторя думи, които сте чували от мен – изключително горд съм с моя отбор, защото винаги изпълняват по най-добрия начин и подхождат отговорно към нашите изисквания. Не мога да пропусна и нещо важно, което ни помогна да обърне мача – невероятната подкрепа на нашите фенове, които много ни помогнаха.

Абсолютно всички отбори в първенството представляват едно и също за нас, ние се концентрираме върху нашата игра и не гледаме другите. Мач за мач, ден за ден, и преди всичко здраво стъпили на земята и включително скромни и уважителни. За мен всичко това е ключовото. Ключът за успеха се крие в начина, по който играха футболистите.“