Астън Вила направи пълен обрат при гостуването си на Тотнъм във Висшата лига

Христо Бонински
Астън Вила направи пълен обрат при гостуването си на Тотнъм във Висшата лига
Астън Вила направи пълен обрат при гостуването си на Тотнъм във Висшата лига
Снимка: AP Photo/Joanna Chan
Лондон,  
19.10.2025 18:04
 (БТА)

Отборът на Астън Вила победи Тотнъм с 2:1 при гостуването си в осмия кръг на английската Висша лига. Тимът от Бирмингам изоставаше в резултата още в петата минута, когато Родриго Бентанкур даде преднина на Тотнъм. Уругваеъцт се възползва от подаване на Жоао Палиня, което прехвърли цялата защита на гостите.

Мохамед Кудус вкара още един за "шпорите", но той е бил в положение на засада.

В 37-ата минута Морган Роджърс изравни със страхотен удар извън наказателното поле под гредата на вратата на Викарио.

След почивката пропуски за Тотнъм направиха Уилсън Одоберт и Палиня. Така се стигна до 77-ата минута, когато Люка Дин подаде на Емилиано Буендия, който с моментален удар вкара топката в левия ъгъл - 1:2.

Така Астън Вила направи пълен обрат и се изкачи до десетото място с 12 точки, а Тотнъм има две повече, но се смъкна до шеста позиция. 

Срещи от Висшата лига на Англия, осми кръг:

Тотнъм - Астън Вила             - 1:2

по-късно днес:
Ливърпул - Манчестър Юнайтед

в понеделник:
Уест Хям - Брентфорд

от събота:
Нотингам Форест - Челси         - 0:3
Брайтън - Нюкасъл               - 2:1
Бърнли - Лийдс                  - 2:0
Кристъл Палас - Борнемут        - 3:3
Менчъстър Сити - Евертън        - 2:0
Съндърланд - Уулвърхямптън      - 2:0
Фулъм - Арсенал                 - 0:1

В класирането води Арсенал с 19 точки пред Манчестър Сити с 16 точки, Ливърпул и Борнемут по 15, Челси, Тотнъм и Съндърланд имат по 14, Кристъл Палас с 13, Брайтън и Астън Вила с 12 и други.

/ХБ/

