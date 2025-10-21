От Астън Вила предупредиха феновете си да не показват политически символи по време на мача срещу Макаби Тел Авив в Лига Европа

Английският Астън Вила предупреди феновете си да не показват политически символи, послания или знамена по време на мача от Лига Европа срещу Макаби Тел Авив през следващия месец, пише агенция ДПА.

Мачът беше политизиран, след като консултативната група по безопасност на Бирмингам забрани на привържениците на израелския отбор да присъстват на стадиона, а от Макаби съобщиха, че ще откажат всички билети за гостуването на 6 ноември на "Вила Парк".

Днес от Астън Вила обявиха политиката си за продажба на билети за мача и предупредиха феновете си да не нарушават протоколите на УЕФА с показване на политически послания на стадиона. Те също така наложиха рестрикции за желаещите да закупят билети, тъй като само привърженици с предишна история на покупки отпреди настоящия сезон ще имат достъп до билети.

Клубът информира, че няма да продава билети за гостуващия сектор и предупреди привържениците да не препродават билетите си.